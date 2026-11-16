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Инвестгиганты BlackRock и Vanguard могли потеряли на акциях Nvidia $38 млрд

Nvidia
Кто мог потерять на акциях Nvidia / Unsplash

Крупнейшие инвестиционные компании мира владеют акциями Nvidia на сотни миллиардов долларов. Из-за скандала с бывшим гендиректором Дженсеном Хуангом эти пакеты быстро потеряли в цене. За два торговых дня после отставки Дженсена Хуанга пакеты акций Nvidia, управляемые BlackRock и Vanguard, могли потерять почти $38 млрд рыночной стоимости. Если добавить еще несколько крупных институциональных инвесторов, сумма превышает $65 млрд.

Это показывают подсчеты Dilo на основе отчетов компаний за третий квартал 2026 года и прошлых котировок Nvidia.

Кто управляет самыми большими пакетами Nvidia

На 30 сентября 2026 года американская компания BlackRock управляла около 1,94 миллиарда акций Nvidia, что равнялось 8,05% компании. Тогда их совокупная стоимость составила $443,3 миллиарда.

Второй по размеру среди крупных институциональных владельцев была Vanguard Capital Management. Она управляла 1,54 млрд акций, что равняется 6,39% Nvidia, на сумму $351,8 млрд.

Итого эти две компании владели пакетами акций почти на $795 млрд.

Фото 2 — Инвестгиганты BlackRock и Vanguard могли потеряли на акциях Nvidia $38 млрд
Кто владеет акциями Nvidia

Но BlackRock и Vanguard – это не все крупные инвесторы Nvidia. В списке и такие компании, как State Street, Fidelity и другие.

Сколько денег могли потерять инвесторы

После отставки Хуанга акции Nvidia резко упали в цене. 11 ноября торги закрылись на отметке $173,73, а 13 ноября уже $162,85. За два торговых дня акции подешевели на 6,3%. Если предположить, что институциональные инвесторы хранили пакеты, указанные в отчетности за сентябрь, уменьшение их рыночной стоимости составляло:

BlackRock - $21,1 млрд.

Vanguard Capital Management - $16,8 млрд.

State Street - $11,2 млрд.

Fidelity - $10,1 млрд.

Geode Capital Management - $6,7 млрд.

Следовательно, пакеты только этих пяти управляющих компаний могли потерять в цене около $65,9 млрд.

Почему BlackRock и Vanguard заинтересованы в будущем Nvidia

Важно понимать: BlackRock, Vanguard и другие управляющие компании не всегда вкладывали в Nvidia сотни миллиардов своих денег. В основном они управляют деньгами клиентов через инвестиционные фонды, в частности, ETF. Среди конечных инвесторов есть частные лица, пенсионные фонды и другие учреждения. Они первыми отмечают, что их инвестиции теряют в цене.

Управляющие компании тоже следят за ситуацией с Nvidia. Их комиссионные доходы частично зависят от стоимости активов в управлении. На доверие клиентов оказывают влияние результаты инвестирования.

Поэтому они следят за финансовой устойчивостью Nvidia и ростом ее стоимости. Но BlackRock и Vanguard не поддерживали возвращение Хуанги. Они не заявляли о такой позиции публично.

А вот основатель Altimeter Capital Брэд Герстнер и руководитель Atreides Management Гэвин Бейкер уже обратились в совет директоров Nvidia. На конец июня они вместе владели акциями Nvidia примерно на $2,1 млрд. Они попросили не спешить с выбором нового руководителя и дать Хуану шанс вернуться.

Предыстория

Дженсен Хуанг ушел с должности 11 ноября после 33 лет руководства Nvidia из-за скандала из-за его личных отношений и подозрений о возможных связях с китайской разведкой.

В статье Dilo мы описали хронологию скандала, указали причины отставки и рассмотрели возможные последствия финансовых рынков.

Для инвесторов главный вопрос сейчас — сможет ли Nvidia сохранить технологическое лидерство без человека, превратившего производителя видеокарт в одного из главных участников мирового ИИ-бума.

Автор:
Ярослав Голобородько

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