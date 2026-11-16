Хто заробив мільярди, а хто зазнав збитків: фінансові результати українського бізнесу

Попри зростання сукупного виторгу українського бізнесу на 16%, кількість прибуткових компаній скоротилася. За три квартали 2026 року великі підприємства отримали 11,25 трлн грн виторгу, а їхній сукупний прибуток становив 646,72 млрд грн. Водночас окремі компанії зафіксували мільярдні збитки.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

Для аналізу відібрали підприємства з виторгом понад 100 млн грн, які подали фінансову звітність як за три квартали 2025-го, так і за аналогічний період 2026 року. Загалом за дев'ять місяців поточного року фінансові результати подали 37 188 компаній, із яких до вибірки увійшли 9532.

Зростання сукупного виторгу свідчить про збільшення грошових оборотів великого бізнесу, однак не всі компанії змогли перетворити його на прибуток. Попри позитивну динаміку доходів, частка підприємств із позитивним фінансовим результатом за рік зменшилася.

Рейтинг за виторгом

Найбільший виторг серед українських компаній за підсумками трьох кварталів 2026 року отримала Д.Трейдінг, що спеціалізується на торгівлі електроенергією. Показник компанії сягнув 264,99 млрд грн, тоді як за аналогічний період торік становив 197,66 млрд грн.

Друге місце посів Енергоатом із виторгом 222,49 млрд грн. За рік він зріс із 173,87 млрд грн. Трійку лідерів замкнула мережа АТБ-Маркет, яка отримала 208,13 млрд грн проти 181,36 млрд грн роком раніше.

Четверту позицію посіла Укрнафта з виторгом 128,71 млрд грн. Це майже вдвічі більше за показник дев'яти місяців 2025 року, коли компанія отримала 72,66 млрд грн. П'ятірку найбільших за виторгом замкнула компанія ДЛС, що працює на ринку оптової торгівлі тютюновими виробами. Її показник становив 98,97 млрд грн проти 84,05 млрд грн торік.

До десятки також увійшли Укренерго, Нафтогаз України, Кернел-Трейд, ОККО-Драйв і Сільпо-Фуд. Особливо помітну динаміку продемонструвала ОККО-Драйв: її виторг зріс із 12,2 млрд грн до 87,19 млрд грн.

Прибуток великого бізнесу зріс

Загалом за три квартали 2026 року прибуток отримали 7692 компанії з досліджуваної вибірки. Їхня частка скоротилася з 85% до 81%. Водночас сукупний прибуток підприємств із позитивним фінансовим результатом збільшився на 4% і досяг 646,72 млрд грн.

Найбільший прибуток серед українських компаній отримало Укргідроенерго — 12,66 млрд грн. Водночас цей результат поступається показнику минулого року, коли прибуток підприємства становив 14,49 млрд грн.

Другу сходинку посів Київстар із прибутком 10,98 млрд грн проти 8,7 млрд грн за три квартали 2025 року. Третє місце зайняли Ліси України, які більш ніж удвічі збільшили фінансовий результат — із 5,13 млрд грн до 10,66 млрд грн.

Серед інших компаній із високими показниками прибутку — Укрнафта, яка отримала 9,19 млрд грн проти 3,18 млрд грн торік, та Укргазвидобування. Остання компанія продемонструвала особливо суттєву зміну результатів: якщо за три квартали 2025 року її збиток становив 25,81 млрд грн, то цьогоріч вона вийшла на прибуток у 8,28 млрд грн.

До десятки найприбутковіших також потрапили Рошен із результатом 7,46 млрд грн, ДТЕК Західенерго - 7,17 млрд грн, Інфокс - 5,95 млрд грн, Надра-Геоінвест - 5,59 млрд грн та Енергоатом, прибуток якого становив 5,55 млрд грн.

Про збитки

Водночас серед великих українських підприємств є компанії, які завершили дев'ять місяців 2026 року зі значними збитками. Найбільший негативний фінансовий результат зафіксовано в АрселорМіттал Кривий Ріг - 49,44 млрд грн.

На другому місці опинилося Укренерго зі збитком 18,09 млрд грн. Третю позицію посіла Укрзалізниця, фінансовий результат якої становив мінус 9,71 млрд грн.

До п'ятірки компаній із найбільшими збитками також увійшли Київтеплоенерго, яке втратило 7,23 млрд грн, та Державна продовольчо-зернова корпорація України зі збитком 6,88 млрд грн.

Таким чином, за зростанням загального виторгу українського бізнесу приховується неоднорідна фінансова картина. Поки одні підприємства нарощують прибутки та покращують результати порівняно з минулим роком, інші продовжують працювати зі значними збитками. При цьому збільшення оборотів саме по собі не гарантує компаніям.

Зауважимо, 12 листопада уряд уже оновив вимоги до критичності підприємств. Після набрання чинності новими критеріями державні органи мають переглянути раніше надані статуси.прибутковості.