Екскерівник ПриватБанку Герхард Бьош очолив наглядову раду Сенс Банку

Наглядова рада АТ "Сенс Банк" обрала своїм головою міжнародного банкіра Герхарда Бьоша, який нещодавно приєднався до її складу як незалежний член. Рішення про призначення Бьоша до наглядової ради Кабінет Міністрів України ухвалив 31 серпня 2026 року, а згодом його кандидатуру після обов'язкової перевірки погодив Національний банк України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу АТ "Сенс Банк".

На новій посаді Герхард Бьош визначив для себе три ключові пріоритети, спрямовані на досягнення стратегічної мети державної фінустанови — її успішної приватизації.

Формування команди. Насамперед планується доукомплектувати правління досвідченими та компетентними управлінцями, які зможуть забезпечити стабільну роботу та подальший розвиток установи.

Зростання капіталу. Банк робитиме ставку на прискорений розвиток роздрібного бізнесу, що дозволить наростити капітал і зробити майбутній продаж фінустанови максимально вигідним для держави.

Довіра та комплаєнс. Серед завдань також посилення комплаєнс-контролю, забезпечення прозорості рішень, чіткий розподіл відповідальності та своєчасне реагування на ризики.

Герхард Бьош має понад 40 років досвіду в банківському секторі. Понад 15 років він працював у Raiffeisen Bank Aval, де обіймав посаду першого заступника голови правління, а у 2021–2024 роках очолював державний ПриватБанк.

Наразі до оновленого складу Наглядової ради АТ "Сенс Банк" входять шестеро учасників — п'ять незалежних членів та один представник держави, що забезпечує необхідний кворум для ухвалення рішень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі розслідування НАБУ уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку. Тоді Кабмін після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління.

Крім того, Сенс Банк відсторонив директорку фінмоніторингу й призначив нового члена наглядової ради. Акціонерне товариство повідомило про долучення до Наглядової ради нового незалежного члена в межах оновлення системи корпоративного управління, а також про усунення від роботи директорки департаменту фінансового моніторингу Людмили Снігур.