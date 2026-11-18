Совет директоров Nvidia заявил, что не планирует возвращать Дженсена Хуанга на должность генерального директора после его добровольной отставки на прошлой неделе. Первый председатель совета директоров компании Гарви Джонс пояснил, что решение об увольнении было принято после выявления личного поведения руководителя, противоречащего кодексу этики, стандартам и корпоративным нормам компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Заявление совета директоров прозвучало через несколько часов после того, как сам Дженсен Хуанг выразил готовность вернуться к руководству компанией при поддержке союзников в Кремниевой долине и части работников.

Его отставке предшествовали сообщения об отношениях с подчиненной и женщиной по имени Элис Хуанг, подозреваемая американской разведкой в работе на Китай и работавшей на сингапурского клиента Nvidia — компанией Megaspeed, находящейся под следствием в США по подозрению в контрабанде чипов в Китай.

Гарви Джонс сообщил, что поиск постоянного генерального директора будет охватывать как внутренних, так и внешних кандидатов, способных с осторожностью ориентироваться в вопросах национальной безопасности вокруг передового оборудования для искусственного интеллекта.

На фоне этих событий акции компании упали примерно на 11% с момента отставки руководителя и почти на 30% за последний месяц, что сократило ее рыночную капитализацию на 1,5 триллиона долларов, а сам Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт Тим Тетер согласились принять участие в закрытых слушаниях перед американскими законодателями.

Финансовые показатели и прекращение поставок в Китай

Временная исполняющая обязанности генерального директора Колетт Кресс во время презентации отчета повысила прогноз роста компании до 75% на финансовый год, который завершится в январе 2028 года.

По итогам трех месяцев до октября выручка Nvidia увеличилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и достигла 116 миллиардов долларов, а на текущий квартал компания спрогнозировала продажи на уровне 130 миллиардов долларов с возможным отклонением в пределах 3%, после чего ее акции выросли на 4% на внебиржевых торгах.

В то же время в компании сообщили о полном прекращении поставок в Китай даже тех более старых моделей чипов, продажа которых была разрешена американскими правилами и принесла 2,4 миллиарда долларов выручки за последний квартал.

Кроме того, Nvidia раскрыла информацию о финансовых обязательствах на общую сумму 518 миллиардов долларов, из которых 390 миллиардов долларов приходятся на цепи поставок — преимущественно для обеспечения дефицитных чипов памяти. Валовая рентабельность компании составила 74,8%, превысив прогноз в 74%, чистая прибыль также превзошла ожидания аналитиков на уровне 64,9 миллиарда долларов, тогда как свободный денежный поток составил 43,8 миллиарда долларов, а дебиторская задолженность выросла почти на треть — до 81 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что эксгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хочет вернуться на должность несмотря на шпионский скандал. По данным СМИ, он рассматривал возможность обновления в должности генерального директора при поддержке влиятельных союзников в Кремниевой долине, которые давили на совет директоров компании всего через несколько дней после его отставки.