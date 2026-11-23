Американський технологічний гігант Amazon наближається до укладення угоди з придбання стартапу у сфері штучного інтелекту Decart за 7,5 мільярда доларів. Потенційна купівля компанії, чиє головне програмне забезпечення підвищує ефективність роботи ШІ-моделей і вивільняє обчислювальні потужності чипів, допоможе підрозділу Amazon Web Services посилити позиції в конкуренції з Nvidia.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Переговори перебувають на завершальній стадії, тож про угоду можуть оголосити вже на початку цього тижня, хоча співрозмовники видання не виключають і зриву домовленостей.

Потенційне придбання відбувається на тлі різкого падіння акцій американських технологічних компаній, коли індекс Nasdaq 100 втратив 10,4% за тиждень — найгірший показник із часів пандемії Covid-19 — через побоювання інвесторів щодо сповільнення інвестиційного буму у сфері ШІ, тоді як папери самої Amazon від початку 2026 року зросли майже на 9%, а її ринкова капіталізація досягла 2,67 трильйона доларів.

Що відомо про стартап Decart та попередні великі угоди Amazon

Стартап Decart зі штаб-квартирою у Сан-Франциско заснували у 2023 році троє ізраїльських інженерів. У травні 2026 року компанію оцінили в 4 мільярди доларів після залучення 300 мільйонів доларів інвестицій від фондів ранніх стадій, серед яких Radical Ventures, Sequoia Capital, Benchmark, а також сама корпорація Nvidia.

Технології та співпраця з AWS: наприкінці 2025 року Amazon випустила власний ШІ-чип Trainium3 як конкурента графічним процесорам Nvidia, і Decart стала одним із перших користувачів цих чипів для роботи своїх продуктів, серед яких також сервіси Lucy та Oasis для редагування відео в реальному часі й генерації інтерактивних віртуальних світів.

Історія великих поглинань Amazon: у разі закриття угода з Decart стане одним із найбільших придбань техгіганта за останні роки — раніше у 2026 році Amazon домовилася про купівлю супутникового оператора Globalstar за 11,5 мільярда доларів, а у 2022 році придбала кіностудію MGM за 8,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Amazon веде переговори про купівлю ШІ-стартапу Decart за близько 7 мільярдів доларів. Тоді стало відомо, що технологічний гігант розпочав обговорення придбання розробника рішень у сфері штучного інтелекту, оцінюючи потенційну угоду приблизно у 7 мільярдів доларів.