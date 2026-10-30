Від початку року в Україні продали 233 тисячі гектарів землі: скільки платять громадяни та бізнес

Від початку 2026 року в Україні продали понад 85,8 тис. земельних ділянок загальною площею 233 тис. га. Середня ціна гектара сягнула 70,2 тис. грн, але для юридичних осіб вона була значно вищою, ніж для фізичних.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політи та продовольства України.

"Ринок землі продовжує функціонувати навіть в умовах повномасштабної війни. Можливість вільно розпоряджатися земельними ділянками, купувати землю та інвестувати в неї — основа для розвитку сільського господарства", — наголосив міністр Тарас Висоцький.

Скільки землі продали

Загалом з моменту відкриття ринку землі в Україні відчужили понад 405 тис. земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн га. У 2026 році за договорами купівлі-продажу відчужили 85 852 земельні ділянки загальною площею 233 045,1 га.

Для порівняння, у попередні роки показники були такими:

у 2021 році — 27 696 ділянок площею 100,3 тис. га;

у 2022 році — 23 122 ділянки (69,2 тис. га);

у 2023 році — 40 850 ділянок (114,1 тис. га);

у 2024 році — 106 669 ділянок (320,7 тис. га);

у 2025 році — 121 284 ділянки (356,5 тис. га).

За даними міністерства, юридичні особи придбали 32 968 ділянок загальною площею 90 100,4 га. Середня ціна гектара для них становила 92 862 грн, або $2 103.

Фізичні особи придбали 52 393 ділянки площею 142 944,7 га. Середня вартість гектара в цьому сегменті — 55 914 грн, або $1 266.

Де земля найдорожча

Найбільші площі ділянок відчужили в Полтавській області — 23,2 тис. га, Одеській — 22,8 тис. га, Кіровоградській — 18,8 тис. га, Вінницькій — 18,2 тис. га та Чернігівській — 17,4 тис. га.

Найвищу середню ціну гектара зафіксували в Івано-Франківській області — 145 275 грн. Далі йдуть Львівська область — 133 783 грн, Тернопільська — 117 243 грн, Вінницька — 102 551 грн і Полтавська — 100 052 грн.

Нагадаємо, у ІІІ кварталі 2026 року активність на українському ринку сільгоспземель знизилася. Кількість угод скоротилася на 14% порівняно з попереднім кварталом, тоді як середня ціна гектара у вересні сягнула 125,6 тис. грн.