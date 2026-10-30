С начала года в Украине продали 233 тысяч гектаров земли: сколько платят граждане и бизнес

С начала 2026 года в Украине было продано более 85,8 тыс. земельных участков общей площадью 233 тыс. га. Средняя цена гектара достигла 70,2 тыс. грн, но для юридических лиц она была значительно выше, чем для физических.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Рынок земли продолжает функционировать даже в условиях полномасштабной войны. Возможность свободно распоряжаться земельными участками, покупать землю и инвестировать в нее - основа для развития сельского хозяйства", - подчеркнул министр Тарас Высоцкий.

Сколько земли продали

В общей сложности с момента открытия рынка земли в Украине отчуждено более 405 тыс. земельных участков общей площадью почти 1,2 млн га. В 2026 году по договорам купли-продажи отчуждено 85 852 земельных участка общей площадью 233 045,1 га.

Для сравнения, в предыдущие годы показатели были следующими:

в 2021 году - 27 696 участков площадью 100,3 тыс. га;

в 2022 году - 23 122 участка (69,2 тыс. га);

в 2023 году - 40 850 участков (114,1 тыс. га);

в 2024 году - 106 669 участков (320,7 тыс. га);

в 2025 году - 121 284 участка (356,5 тыс. га).

По данным министерства, юридические лица приобрели 32 968 участков общей площадью 90 100,4 га. Средняя цена гектара для них составляла 92862 грн, или $2103.

Физические лица приобрели 52 393 участка площадью 142 944,7 га. Средняя стоимость гектара в этом сегменте – 55 914 грн, или $1 266.

Где земля самая дорогая

Наибольшие площади участков отчуждали в Полтавской области – 23,2 тыс. га, Одесской – 22,8 тыс. га, Кировоградской – 18,8 тыс. га, Винницкой – 18,2 тыс. га и Черниговской – 17,4 тыс. га.

Высокую среднюю цену гектара зафиксировали в Ивано-Франковской области - 145 275 грн. Далее следуют Львовская область - 133 783 грн, Тернопольская - 117 243 грн, Винницкая - 102 551 грн и Полтавская - 100 052 грн.

Напомним, в ІІІ квартале 2026 года активность на украинском рынке сельхозземель снизилась. Количество сделок сократилось на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как средняя цена гектара в сентябре достигла 125,6 тыс. грн.