Рынок земли притормозил, а цены пошли вверх: сколько стоит гектар.

В третьем квартале 2026 г. активность на украинском рынке сельхозземли снизилась, однако цены продолжили расти. Количество сделок сократилось на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как средняя цена гектара в сентябре достигла 125,6 тыс. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на обзор Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр).

В июле-сентябре в Украине заключили около 22,4 тыс. сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель общей площадью 43,7 тыс. га. По сравнению со вторым кварталом количество сделок уменьшилось на 14%, а проданная площадь – на 18%.

Самым слабым месяцем с начала года стал август. В KSE низкую ликвидность рынка связывают с кризисом, вызванным закрытием портов.

Несмотря на сокращение активности, земля продолжает дорожать. Средняя цена гектара по сделкам 2026 выросла до 105,8 тыс. грн - на 4,6% по сравнению с маем. В сентябре средняя стоимость составила уже 125,6 тыс. грн. за гектар, а средневзвешенная – 82 тыс. грн.

Одновременно увеличивается разрыв между рыночной ценой и нормативной денежной оценкой (НПО). В третьем квартале рыночная стоимость земли была в среднем в 1,74 раза выше НГО, тогда как на старте рынка – в 1,45 раза.

В KSE отмечают, что более половины увеличения этого разрыва пришлось именно на 2026 год. Из-за отставания нормативной оценки от рыночной государство недополучает налоговые поступления, а у продавцов есть стимул официально указывать в сделках цену на уровне НГО.

Цены существенно отличаются в зависимости от региона. Самая дорогая в третьем квартале была земля в Ивано-Франковской области – 297,1 тыс. грн за гектар и Львовской – 292,2 тыс. грн.

Самые низкие цены зафиксировали в Донецкой области – 38,7 тыс. грн. за гектар, Николаевской – 47,5 тыс. грн. и Херсонской – 48,3 тыс. грн. Таким образом, гектар в Ивано-Франковской области стоил почти в восемь раз дороже, чем в Донецкой области.

На рынке аренды за третий квартал через "Прозорро.Продажи" передали около 13,4 тыс. га государственной и коммунальной земли. Более четверти этой площади пришлось на Одесскую область.

В сентябре средняя ставка аренды составила 10,7 тыс. грн/га. Конкуренция на аукционах оставалась высокой: в среднем участники делали 3,13 ставки, а финальная стоимость аренды была примерно в четыре раза выше стартовой.

Напомним, в августе рынок сельхозземли резко сократился : количество сделок уменьшилось на 17,6% по сравнению с июлем, а площадь проданных участков – на 18%.