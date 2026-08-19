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85 га на границе с Беларусью: суд вернул земли в собственность государства

земля
Суд вернул в госсобственность более 85 га пограничных земель / Depositphotos

Хозяйственный суд Ровенской области вернул в собственность государства два земельных участка площадью более 85 га. Они расположены в двухкилометровой полосе вдоль границы с Беларусью, а их стоимость превышает 141 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Первый иск в июне 2026 года подал заместитель Генерального прокурора в интересах Ровенского ОВА в Зареченский поселковый совет.

В 2019 году право коммунальной собственности на участок площадью 30 га стоимостью 63,9 млн грн было незаконно зарегистрировано по местному совету. 10 августа суд полностью удовлетворил требования и обязал вернуть землю государству.

Второй участок площадью 55,25 га и стоимостью 77,4 млн грн в Сарненском районе был возвращен по иску Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

11 августа суд обязал Миляцкий сельский совет передать землю ОВА, отменив противоправную регистрацию коммунальной собственности от 2022 года.

Законодательство предусматривает, что земли обороны в приграничной полосе могут находиться исключительно в государственной собственности. В прокуратуре отмечают, что защита таких территорий остается приоритетом для обеспечения обороноспособности страны.

Ранее в государственную собственность был возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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