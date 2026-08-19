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85 га на кордоні з Білоруссю: суд повернув землі у власність держави

земля
Суд повернув у держвласність понад 85 га прикордонних земель / Depositphotos

Господарський суд Рівненської області повернув у власність держави дві земельні ділянки площею понад 85 га. Вони розташовані у двокілометровій смузі вздовж кордону з Білоруссю, а їхня вартість перевищує 141 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Перший позов у червні 2026 року подав заступник Генерального прокурора в інтересах Рівненської ОВА до Зарічненської селищної ради.

У 2019 році право комунальної власності на ділянку площею 30 га вартістю 63,9 млн грн було незаконно зареєстровано за місцевою радою. 10 серпня суд повністю задовольнив вимоги та зобов’язав повернути землю державі.

Другу ділянку площею 55,25 га та вартістю 77,4 млн грн у Сарненському районі було повернуто за позовом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

11 серпня суд зобов’язав Миляцьку сільську раду передати землю ОВА, скасувавши протиправну реєстрацію комунальної власності від 2022 року.

Законодавство передбачає, що землі оборони у прикордонній смузі можуть перебувати виключно у державній власності. У прокуратурі наголошують, що захист таких територій залишається пріоритетом для забезпечення обороноздатності країни.

Раніше до державної власності було повернуто майновий комплекс ДП “Кам’янський спиртогорілчаний комбінат”. Вартість об'єкта, що має площу понад 26 тис. кв. м, становить 451 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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