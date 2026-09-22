Рынок сельхозземли резко сократился в августе: что происходит с ценами

В августе 2026 года активность на рынке сельхозземли в Украине резко снизилась. Количество сделок купли-продажи сократилось на 17,6% по сравнению с июлем – до 8255, а площадь проданных участков уменьшилась на 18%, до 16,26 тыс. га.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

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В то же время средняя стоимость гектара снизилась на 0,8% – с 60 942 до 60 430 грн.

Августовское падение стало самым заметным сокращением количества сделок с начала 2026 года. Если в течение весны и в начале лета активность на рынке снижалась постепенно, то в августе спад стал более резким.

В Институте аграрной экономики связывают такую динамику, прежде всего, с изменением региональной структуры соглашений. В отдельных областях цены на сельхозземлю изменились значительно более существенно, чем показывает общеукраинская средняя.

В частности, в Хмельницкой области средняя цена гектара уменьшилась на 17,5% – до 65 432 грн, а в Кировоградской области – на 12,4%, до 56 129 грн. В то же время в Киевской области земля, наоборот, подорожала на 10,2% - до 72 774 грн за гектар.

По оценке Института аграрной экономики, снижение средней цены по Украине всего на 0,8% не в полной мере отражает изменения на региональных рынках. Если в сентябре тенденция к сокращению активности сохранится, то средняя стоимость сельхозземли может продолжить снижаться.

На ситуацию на земельном рынке также оказывает влияние финансовое состояние аграриев. Ограничение морского экспорта повлекло за собой падение цен на зерно, из-за чего фермерские хозяйства получают меньшие доходы. Это в свою очередь усложняет выполнение обязательств по арендной плате, которая в последние годы существенно возросла.

Напомним, в прошлом году Фонду гарантирования вкладов удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.