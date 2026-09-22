Ринок сільгоспземлі різко скоротився у серпні: що відбувається з цінами

У серпні 2026 року активність на ринку сільгоспземлі в Україні різко знизилася. Кількість угод купівлі-продажу скоротилася на 17,6% порівняно з липнем - до 8255, а площа проданих ділянок зменшилася на 18%, до 16,26 тис. га.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Скільки коштує гектар землі в Україні

Водночас середня вартість гектара знизилася на 0,8% - з 60 942 до 60 430 грн.

Серпневе падіння стало найпомітнішим скороченням кількості операцій із початку 2026 року. Якщо протягом весни та на початку літа активність на ринку знижувалася поступово, то в серпні спад став різкішим.

В Інституті аграрної економіки пов’язують таку динаміку насамперед зі зміною регіональної структури угод. В окремих областях ціни на сільгоспземлю змінилися значно суттєвіше, ніж показує загальноукраїнська середня.

Зокрема, у Хмельницькій області середня ціна гектара зменшилася на 17,5% - до 65 432 грн, а в Кіровоградській області - на 12,4%, до 56 129 грн. Водночас на Київщині земля, навпаки, подорожчала на 10,2% - до 72 774 грн за гектар.

За оцінкою Інституту аграрної економіки, зниження середньої ціни по Україні лише на 0,8% не повною мірою відображає зміни на регіональних ринках. Якщо у вересні тенденція до скорочення активності збережеться, середня вартість сільгоспземлі може продовжити знижуватися.

На ситуацію на земельному ринку також впливає фінансовий стан аграріїв. Обмеження морського експорту спричинило падіння цін на зерно, через що фермерські господарства отримують менші доходи. Це, своєю чергою, ускладнює виконання зобов’язань з орендної плати, яка останніми роками суттєво зросла.

Нагадаємо, минулого року Фонду гарантування вкладів вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.