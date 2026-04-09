Цьогоріч аграрії сплатили майже 560 млн грн за користування державними землями

Протягом січня-березня 2026 року аграрії сплатили понад 557 млн грн за другий рік користування державними сільськогосподарськими землями. Загальна сума річної суборендної плати, що надійшла до бюджету з моменту запуску проєкту, перевищила 1,34 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

Основні показники

За І квартал 2026 року зафіксовані наступні результати:

оголошено торги на 10 295 га у 14 областях;

проведено аукціони на 4 308 га; передано в користування 1 400 га;

сплачено 17,4 млн грн (з ПДВ) річної суборендної плати за результатами нових торгів;

середня вартість суборенди склала 12,4 тис. грн за гектар.

Моніторинг та технічні оновлення

Фахівці провели виїзний моніторинг на 94 ділянках площею понад 5 тис. га. Також Фонд державного майна України оновив інтерактивну мапу об’єктів. Вона адаптована для мобільних пристроїв і містить актуальну інформацію про ділянки, доступні для суборенди.

Важливою подією кварталу стало розблокування державних земель на Одещині. Знято арешт із 81 земельної ділянки загальною площею понад 5,4 тис. га. Ці угіддя перереєстровано за державним оператором Земельного банку.

За весь час роботи проєкту в прозоре користування передано 69 640 га державних сільськогосподарських земель.

Про "Земельний банк"

"Земельний банк" — це державний проєкт, спрямований на прозору оренду державних сільськогосподарських земель через онлайн-аукціони на Prozorro.Продажі. Проєкт, який реалізує Фонд державного майна України, передбачає суборенду ділянок на 14–25 років, усуваючи тіньові схеми та підвищуючи надходження до бюджету.

Суть проєкту не продаж, а довгострокова оренда державних земель с/г призначення. Земельні ділянки виставляються на відкриті електронні аукціони, де право оренди отримує той, хто запропонує найвищу ціну.

Нагадаємо, "Земельний банк" відсудив 5,4 тис. га державних сільгоспземель на Одещині, які понад півтора року перебували під арештом, й виставив їх на онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі. Це більше 80 ділянок з правом користування до 14 років.