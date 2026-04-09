Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Новости
В этом году аграрии уплатили почти 560 млн грн за пользование государственными землями

аукционы, земля, аренда
За неделю аукционы Земельного банка принесли более 32 млн. гривен / Depositphotos

В январе-марте 2026 года аграрии оплатили более 557 млн грн за второй год пользования государственными сельскохозяйственными землями. Общая сумма годовой субарендной платы, поступившей в бюджет с момента запуска проекта, превысила 1,34 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Основные показатели

За I квартал 2026 года зафиксированы следующие результаты:

  • объявлены торги на 10 295 га в 14 областях;
  • проведены аукционы на 4308 га; передано в пользование 1400 га;
  • уплачено 17,4 млн грн (с НДС) годовой субарендной платы по результатам новых торгов;
  • средняя стоимость субаренды составила 12,4 тыс. грн/га.

Мониторинг и технические обновления

Специалисты провели выездной мониторинг на 94 участках площадью более 5 тыс. га. Также Фонд государственного имущества обновил интерактивную карту объектов. Она адаптирована для мобильных устройств и содержит актуальную информацию об участках, доступных для субаренды.

Важным событием квартала стало разблокирование государственных земель в Одесской области. Снят арест с 81 земельного участка общей площадью более 5,4 тыс. га. Эти угодья перерегистрированы за государственным оператором Земельного банка.

За все время работы проекта в прозрачное использование передано 69 640 га государственных сельскохозяйственных земель.

О "Земельном банке"

"Земельный банк" - это государственный проект, направленный на прозрачную аренду государственных сельскохозяйственных земель через онлайн-аукционы на Prozorro.Продажи. Проект, реализуемый Фондом государственного имущества Украины, предусматривает субаренду участков на 14–25 лет, устраняя теневые схемы и повышая поступления в бюджет.

Суть проекта не продажа, а долгосрочная аренда государственных земель с/х назначения. Земельные участки выставляются на открытые электронные аукционы, где право аренды получает тот, кто предложит высокую цену.

Напомним, "Земельный банк" отсудил 5,4 тыс. га государственных сельхозземель в Одесской области, которые более полутора лет находились под арестом, и выставил их на онлайн-аукционы в системе Prozorro .Продажи. Это более 80 участков с правом использования до 14 лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук