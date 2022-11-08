На Франківщині реконструюють дорогу щоб розвантажити трасу Київ-Чоп

“Укравтодор” відновив реконструкцію дороги міжнародного значення біля Рогатина в Івано-Франківській області, що допоможе розвантажити трасу Київ-Чоп. Про це на Facebook написав перший заступник голови “Укравтодору” Андрій Івко.

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"Торік автошлях міжнародного значення М-30 Стрий – Ізварине об’єднав дві дороги: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Ізварине і став найдовшою магістраллю країни. Нашою ціллю було, аби 1400 км нового покриття «зшили» західні та східні області та утворили комфортний швидкісний коридор. Також дорога стала б частковою альтернативою трасі М-06 Київ – Чоп", - написав він.

За його словами, у 2021 році майже 90% дороги від Стрия до Умані вже мали фінішний шар покриття.А у 2022 році в "Укравтодорі" планували завершити найскладніші ділянки, такі як реконструкцію автодороги поблизу міста Рогатин в Івано-Франківській області.

У 2021 році на Івано-Франківщині провели капітальний ремонт 16,9 км дороги М-30 від Рогатина до межі з Тернопільською областю та розпочали реконструкцію ділянки від Рогатина до межі із Львівською областю. Однак, через повномасштабне російське вторгнення роботи на цій ділянці довелося призупинити.

Через цю неготову ділянку пропускна здатність усієї траси М-30 на заході країни була низькою. І пасажирський, і вантажний транспорт обирали альтернативні маршрути, здебільшого М-06. Це призвело до того, що траса Київ – Чоп перевантажена, і на ній виникає більше руйнувань.

“Розморозити” реконструкцію біля Рогатина – найкраща можливість покращити логістику українського експорту за кордон зараз. Напередодні нам це вдалося. Зараз зосередимося на забезпеченні проїзду у найкоротший термін: розширимо земляне полотно, аби дорога мала відповідну ширину, завершимо будівництво мосту через річку Свірж та мосту-шлюзу в селі Княгиничі. На окремих ділянках влаштуємо вирівнюючий шар покриття з крупнозернистого асфальтобетону та верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону. Задля безпеки руху на перетині з дорогою Н-09 Мукачево – Львів збудуємо кільцеву розв’язку у Рогатині", - написав чиновник.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада прийняла закон №7668-д, котрий 28 вересня підписав президент Володимир Зеленський. Закон передбачає повернення акцизного податку на пальне. Саме коштом акцизного податку фінансується ремонт доріг "Укравтодором".