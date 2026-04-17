Уряд отримав проєкт нового Митного кодексу, узгодженого з ЄС

Україна передала на затвердження уряду проєкт нового Митного кодексу, який наближає національне митне законодавство до норм Європейського Союзу. Документ пройшов доопрацювання з урахуванням зауважень Єврокомісії та пропозицій бізнес-спільноти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Рішення ухвалив Керівний комітет з розробки нового Митного кодексу за участі представників Міністерства фінансів, Державної митної служби України, Європейської комісії (DG TAXUD), Представництва ЄС в Україні та міжнародних експертів.

Наразі розпочато процедуру затвердження проєкту Кабінетом міністрів із подальшим внесенням до Верховної Ради.

За словами голови Державної митної служби Ореста Мандзія, новий кодекс поєднує норми митного законодавства ЄС із національними підходами, зокрема у сфері протидії контрабанді та порушенням митних правил. Це має стати базою для інтеграції України до єдиного європейського митного простору.

Під час підготовки документа відбулися масштабні консультації з бізнесом: 15 асоціацій провели понад 60 засідань робочої групи. Окремо залучалися європейські експерти з митного права для оцінки відповідності проєкту вимогам ЄС.

Очікується, що Верховна Рада розгляне документ у двох читаннях до 1 вересня 2026 року, а набрання чинності новим Митним кодексом заплановане на 1 грудня 2027 року.

Паралельно розпочинається підготовка змін до Податкового кодексу та підзаконних актів, необхідних для впровадження нової моделі митного регулювання.

Новий Митний кодекс є ключовим етапом гармонізації українського митного законодавства з нормами ЄС. Його реалізація визначатиме швидкість інтеграції України до європейського економічного та митного простору.

Що має змінитися для бізнесу

Нова версія Митного кодексу має принести бізнесу спрощення процедур через електронні декларації та статус авторизованих економічних операторів, що має знизити витрати на митні операції і прискорити митні процедури, стимулюючи експорт та імпорт; дасть можливість підприємцям працювати за нормами ЄС і отримувати ті ж пільги, які має європейський бізнес.

Водночас запропоновані нововведення потребуватимуть більш ширших реформ митниці та можуть створити бар'єри для малого бізнесу через вимоги, які передбачені для набуття статусу авторизованих економічних операторів