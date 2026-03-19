Новий Митний кодекс можуть подати до Ради вже у квітні

Проєкт нової редакції Митного кодексу України можуть зареєструвати у Верховній Раді вже в середині квітня 2026 року. Документ є одним із ключових для євроінтеграції та очікується Європейською комісією щонайменше до ухвалення в першому читанні цього року.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час профільного заходу в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, затягувати з реєстрацією документа не планують, оскільки це напряму впливає на шанси ухвалення законопроєкту в першому читанні вже у 2026 році. Саме такі очікування висловлює Європейська комісія в межах процесу євроінтеграції України.

Новий Митний кодекс є масштабним документом — він містить 832 статті та понад 500 сторінок тексту. Водночас під час його підготовки вже виникли низка дискусійних питань, які можуть ускладнити проходження у парламенті.

Зокрема, Гетманцев рекомендував Міністерству фінансів переглянути норму щодо зменшення неоподатковуваних мінімумів, оскільки вона може не отримати підтримки депутатів і заблокувати ухвалення документа. Також предметом дискусії залишається надання митним органам функцій оперативно-розшукової діяльності.

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що уряд готується до складного обговорення законопроєкту. За його словами, вже проведено 63 зустрічі з представниками бізнесу, а загалом їх кількість планують довести до 100.

Очільник Мінфіну наголосив, що імплементація кодексу вимагатиме розробки значної кількості підзаконних актів, що додатково ускладнює процес. Водночас він підкреслив важливість врахування позицій усіх сторін, щоб уникнути блокування документа у парламенті.

Серед ключових викликів також називають адаптацію нової термінології, імплементацію практики Європейського суду справедливості та роботу в умовах воєнного стану. При цьому окремі спрощення для оборонно-промислового комплексу планують зберегти до завершення війни.

Як повідомлялося, уряд ще у серпні 2025 року схвалив проєкт нового Митного кодексу та передав його на оцінку Європейській комісії. Документ має забезпечити повну синхронізацію українських митних процедур із європейськими стандартами.

Нагадаємо, ще у серпні минулого року уряд ухвалив проєкт нового Митного кодексу, що має на меті гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Це є одним із ключових пріоритетів на шляху України до членства в ЄС.