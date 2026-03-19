Новый Таможенный кодекс могут подать в Раду уже в апреле

Проект новой редакции Таможенного кодекса Украины может быть зарегистрирован в Верховной Раде уже в середине апреля 2026 года. Документ является одним из ключевых для евроинтеграции и ожидается Европейской комиссией, по меньшей мере, до принятия в первом чтении этого года.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев во время профильного мероприятия в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, затягивать с регистрацией документа не планируется, поскольку это напрямую влияет на шансы принятия законопроекта в первом чтении уже в 2026 году. Именно такие ожидания выражает Европейская комиссия по процессу евроинтеграции Украины.

Новый Таможенный кодекс является масштабным документом — содержит 832 статьи и более 500 страниц текста. В то же время, во время его подготовки уже возник ряд дискуссионных вопросов, которые могут усложнить прохождение в парламенте.

В частности, Гетманцев рекомендовал Министерству финансов пересмотреть норму по уменьшению не облагаемых налогом минимумов, поскольку она может не получить поддержки депутатов и заблокировать принятие документа. Также предметом дискуссии остается предоставление таможенным органам функций оперативно-розыскной деятельности.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что правительство готовится к сложному обсуждению законопроекта. По его словам, уже проведено 63 встречи с представителями бизнеса, а всего их количество планируют довести до 100.

Глава Минфина подчеркнул, что имплементация кодекса потребует разработки значительного количества подзаконных актов, что дополнительно усложняет процесс. В то же время он подчеркнул важность учета позиций всех сторон во избежание блокирования документа в парламенте.

Среди ключевых вызовов называют адаптацию новой терминологии, имплементацию практики Европейского суда справедливости и работу в условиях военного положения. При этом некоторые упрощения для оборонно-промышленного комплекса планируют сохранить до завершения войны.

Как сообщалось, правительство еще в августе 2025 года одобрило проект нового Таможенного кодекса и передало его на оценку Европейской комиссии. Документ должен обеспечить полную синхронизацию украинских таможенных процедур по европейским стандартам.

