Таможенная интеграция с ЕС почти завершена: Украина выполнила 91% обязательств — Минфин

Таможенное законодательство Украины соответствует нормам ЕС на 80% / Depositphotos

На сегодняшний день украинское таможенное законодательство гармонизировано с европейским на 80%, а Украина выполнила уже 91% таможенных обязательств, предусмотренных Соглашением об Ассоциации с Европейским Союзом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство финансов Украины по итогам девятого заседания Подкомитета по вопросам таможенного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

В ходе встречи стороны рассмотрели состояние выполнения договоренностей, достигнутых в рамках предыдущего заседания, а также обсудили прогресс Украины в выполнении обязательств в таможенной сфере в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации.

Участники обсудили ход выполнения Национальной стратегии доходов до 2030 года, акцентируя внимание на цифровизации таможни и антикоррупционных мероприятиях.

Украина представила свое видение дальнейшей интеграции в европейские таможенные стандарты, включающее расширение цифровых сервисов и совместные решения по аналитике рисков.

"Европейский Союз - это, прежде всего, таможенный союз. И для Украины таможенная интеграция является одним из ключевых направлений приближения к ЕС. Мы уже выполнили 91% таможенных обязательств, предусмотренных соглашением об Ассоциации, и продолжаем движение к полной технологической совместимости с европейской таможенной системой", - отметил заместитель председателя Государственной таможенной службы.

Напомним, правительство Украины приняло проект нового Таможенного кодекса, цель которого гармонизировать украинское законодательство с нормами Европейского Союза. Это один из ключевых приоритетов на пути Украины к членству в ЕС.

Татьяна Бессараб