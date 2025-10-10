Митна інтеграція з ЄС майже завершена: Україна виконала 91% зобов'язань – Мінфін

На сьогодні українське митне законодавство гармонізоване з європейським на 80%, а Україна виконала вже 91% митних зобов'язань, передбачених Угодою про Асоціацію з Європейським Союзом.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство фінансів України за підсумками дев’ятого засідання Підкомітету з питань митного співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Під час зустрічі сторони розглянули стан виконання домовленостей, досягнутих у межах попереднього засідання, а також обговорили прогрес України у виконанні зобов’язань у митній сфері відповідно до положень Угоди про асоціацію.

Учасники обговорили хід виконання Національної стратегії доходів до 2030 року, акцентуючи на цифровізації митниці та антикорупційних заходах.

Україна представила своє бачення подальшої інтеграції в європейські митні стандарти, що включає розширення цифрових сервісів та спільні рішення в аналітиці ризиків.

"Європейський Союз - це насамперед митний союз. І для України митна інтеграція є одним із ключових напрямів наближення до ЄС. Ми вже виконали 91% митних зобов’язань, передбачених угодою про Асоціацію, і продовжуємо рух до повної технологічної сумісності з європейською митною системою", - зауважив заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

Нагадаємо, уряд України ухвалив проєкт нового Митного кодексу, що має на меті гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Це є одним із ключових пріоритетів на шляху України до членства в ЄС.