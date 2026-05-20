Реформа митниці оцініється у близько 1,2 мільярда євро: детальний розподіл витрат

Митниця
ДМС назвала вартість реформування системи

Усі заходи для реалізації реформи Державної митної служби України коштують близько €1,2 млрд. За розрахунками інституційна перебудова потребує понад 756 млн євро, а решту коштів потрібна зокрема на підвищення кібербезпеки, впровадження антикорупційних заходів та адаптацією законодавства до стандартів ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Частина цих заходів має фінансуватися з державного бюджету, а більша частина має фінансуватися за рахунок донорської допомоги. Разом з тим, раніше ще функціонував USAID, який був ключовим донором, на сьогоднішній день його нема. Зараз ключовим донором виступає Європейський Союз, активно включається Японія, а Норвегія допомагає нам у проведення антикорупційних заходів", – зазначив заступник очільника відомства Владислав Суворов під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Відповідні розрахунки фінансування та обсягу потреб закладені у програмних документах національної стратегії. Фінансування планується здійснювати як за рахунок коштів державного бюджету України, так і завдяки залученню міжнародної донорської допомоги.

Згідно з презентованими даними щодо цілей реформування, видатки розподілені за такими напрямами:

  • інституційний розвиток митних органів – €756,5 млн; 
  • забезпечення технічними засобами митного контролю – €353,1 млн; 
  • посилення антикорупційних заходів, доброчесності та підвищення довіри до митних органів – €38,7 млн; 
  • розбудова правоохоронної функції ДМС – €26,8 млн; 
  • підтримка та співпраця з бізнесом – €5,8 млн; 
  • розвиток міжнародного митного співробітництва – €5,7 млн; 
  • розвиток ІТ та кібербезпеки – €3,8 млн; 
  • гармонізація українського митного законодавства до норм ЄС – €1,6 млн.

Нагадаємо, українська митниця за підсумками першого кварталу 2026 року суттєво збільшила надходження до державного бюджету та продовжила інтеграцію до митного простору Європейського Союзу. Основними напрямами роботи стали цифровізація процедур, підтримка бізнесу та виконання зобов’язань перед ЄС.

Автор:
Тетяна Ковальчук