Реформа митниці оцініється у близько 1,2 мільярда євро: детальний розподіл витрат

Усі заходи для реалізації реформи Державної митної служби України коштують близько €1,2 млрд. За розрахунками інституційна перебудова потребує понад 756 млн євро, а решту коштів потрібна зокрема на підвищення кібербезпеки, впровадження антикорупційних заходів та адаптацією законодавства до стандартів ЄС.

"Частина цих заходів має фінансуватися з державного бюджету, а більша частина має фінансуватися за рахунок донорської допомоги. Разом з тим, раніше ще функціонував USAID, який був ключовим донором, на сьогоднішній день його нема. Зараз ключовим донором виступає Європейський Союз, активно включається Японія, а Норвегія допомагає нам у проведення антикорупційних заходів", – зазначив заступник очільника відомства Владислав Суворов під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Відповідні розрахунки фінансування та обсягу потреб закладені у програмних документах національної стратегії. Фінансування планується здійснювати як за рахунок коштів державного бюджету України, так і завдяки залученню міжнародної донорської допомоги.

Згідно з презентованими даними щодо цілей реформування, видатки розподілені за такими напрямами:

інституційний розвиток митних органів – €756,5 млн;

забезпечення технічними засобами митного контролю – €353,1 млн;

посилення антикорупційних заходів, доброчесності та підвищення довіри до митних органів – €38,7 млн;

розбудова правоохоронної функції ДМС – €26,8 млн;

підтримка та співпраця з бізнесом – €5,8 млн;

розвиток міжнародного митного співробітництва – €5,7 млн;

розвиток ІТ та кібербезпеки – €3,8 млн;

гармонізація українського митного законодавства до норм ЄС – €1,6 млн.

