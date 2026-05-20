- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Реформа таможни оценивается около 1,2 миллиарда евро: детальное распределение расходов
Все меры по реализации реформы Государственной таможенной службы Украины стоят около 1,2 млрд евро. По расчетам институциональная перестройка требует более 756 млн евро, а остальные средства требуются для повышения кибербезопасности, внедрения антикоррупционных мер и адаптации законодательства к стандартам ЕС.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Часть этих мер должна финансироваться из государственного бюджета, а большая часть должна финансироваться за счет донорской помощи. Вместе с тем, ранее еще функционировал USAID, который был ключевым донором, на сегодняшний день его нет. Сейчас ключевым донором выступает Европейский Союз, активно включается Япония, а Норвегия помогает нам в проведение антикоррупционных мер", - сказал он. конференции "Торговые войны: искусство защиты".
Соответствующие расчеты и объем потребностей заложены в программных документах национальной стратегии. Финансирование планируется осуществлять как за счет средств государственного бюджета Украины, так и за счет привлечения международной донорской помощи.
Согласно представленным данным о целях реформирования, расходы распределены по следующим направлениям:
- институциональное развитие таможенных органов – €756,5 млн;
- обеспечение техническими средствами таможенного контроля – €353,1 млн;
- усиление антикоррупционных мер, добродетели и повышение доверия к таможенным органам – €38,7 млн;
- развитие правоохранительной функции ДМС – €26,8 млн;
- поддержка и сотрудничество с бизнесом – €5,8 млн;
- развитие международного таможенного сотрудничества – €5,7 млн;
- развитие ИТ и кибербезопасности – €3,8 млн;
- гармонизация украинского таможенного законодательства с нормами ЕС – €1,6 млн.
Напомним, в странскую таможню по итогам первого квартала 2026 года существенно увеличила поступления в государственный бюджет и продолжила интеграцию в таможенное пространство Европейского Союза. Основными направлениями работы стали цифровизация процедур, поддержка бизнеса и исполнение обязательств перед ЕС.