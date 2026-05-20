Реформа таможни оценивается около 1,2 миллиарда евро: детальное распределение расходов

Таможня
ДМС назвала стоимость реформирования системы

Все меры по реализации реформы Государственной таможенной службы Украины стоят около 1,2 млрд евро. По расчетам институциональная перестройка требует более 756 млн евро, а остальные средства требуются для повышения кибербезопасности, внедрения антикоррупционных мер и адаптации законодательства к стандартам ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Часть этих мер должна финансироваться из государственного бюджета, а большая часть должна финансироваться за счет донорской помощи. Вместе с тем, ранее еще функционировал USAID, который был ключевым донором, на сегодняшний день его нет. Сейчас ключевым донором выступает Европейский Союз, активно включается Япония, а Норвегия помогает нам в проведение антикоррупционных мер", - сказал он. конференции "Торговые войны: искусство защиты".

Соответствующие расчеты и объем потребностей заложены в программных документах национальной стратегии. Финансирование планируется осуществлять как за счет средств государственного бюджета Украины, так и за счет привлечения международной донорской помощи.

Согласно представленным данным о целях реформирования, расходы распределены по следующим направлениям:

  • институциональное развитие таможенных органов – €756,5 млн;
  • обеспечение техническими средствами таможенного контроля – €353,1 млн;
  • усиление антикоррупционных мер, добродетели и повышение доверия к таможенным органам – €38,7 млн;
  • развитие правоохранительной функции ДМС – €26,8 млн;
  • поддержка и сотрудничество с бизнесом – €5,8 млн;
  • развитие международного таможенного сотрудничества – €5,7 млн;
  • развитие ИТ и кибербезопасности – €3,8 млн;
  • гармонизация украинского таможенного законодательства с нормами ЕС – €1,6 млн.

Напомним, в странскую таможню по итогам первого квартала 2026 года существенно увеличила поступления в государственный бюджет и продолжила интеграцию в таможенное пространство Европейского Союза. Основными направлениями работы стали цифровизация процедур, поддержка бизнеса и исполнение обязательств перед ЕС.

Автор:
Татьяна Ковальчук