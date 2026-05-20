Реформа таможни оценивается около 1,2 миллиарда евро: детальное распределение расходов

Все меры по реализации реформы Государственной таможенной службы Украины стоят около 1,2 млрд евро. По расчетам институциональная перестройка требует более 756 млн евро, а остальные средства требуются для повышения кибербезопасности, внедрения антикоррупционных мер и адаптации законодательства к стандартам ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Часть этих мер должна финансироваться из государственного бюджета, а большая часть должна финансироваться за счет донорской помощи. Вместе с тем, ранее еще функционировал USAID, который был ключевым донором, на сегодняшний день его нет. Сейчас ключевым донором выступает Европейский Союз, активно включается Япония, а Норвегия помогает нам в проведение антикоррупционных мер", - сказал он. конференции "Торговые войны: искусство защиты".

Соответствующие расчеты и объем потребностей заложены в программных документах национальной стратегии. Финансирование планируется осуществлять как за счет средств государственного бюджета Украины, так и за счет привлечения международной донорской помощи.

Согласно представленным данным о целях реформирования, расходы распределены по следующим направлениям:

институциональное развитие таможенных органов – €756,5 млн;

обеспечение техническими средствами таможенного контроля – €353,1 млн;

усиление антикоррупционных мер, добродетели и повышение доверия к таможенным органам – €38,7 млн;

развитие правоохранительной функции ДМС – €26,8 млн;

поддержка и сотрудничество с бизнесом – €5,8 млн;

развитие международного таможенного сотрудничества – €5,7 млн;

развитие ИТ и кибербезопасности – €3,8 млн;

гармонизация украинского таможенного законодательства с нормами ЕС – €1,6 млн.

Напомним, в странскую таможню по итогам первого квартала 2026 года существенно увеличила поступления в государственный бюджет и продолжила интеграцию в таможенное пространство Европейского Союза. Основными направлениями работы стали цифровизация процедур, поддержка бизнеса и исполнение обязательств перед ЕС.