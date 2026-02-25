Запланована подія 2

Україна та Франція запускають спільну defense tech-програму Brave France

Україна та Франція запускають спільну defense tech-програму
Кластер оборонних технологій Brave1 і Агенція оборонних інновацій Франції підписали лист про наміри щодо створення ініціативи Brave France. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Вона передбачає фінансування українських і французьких defense tech-стартапів та обмін експертизою для розробки нових технологічних рішень у сфері безпеки й оборони.

У межах програми надаватимуть гранти розробникам, проводитимуть спільні хакатони для пошуку інновацій, а також тестуватимуть нові рішення через платформу Test in Ukraine.

Запуск Brave France запланований на другий квартал 2026 року. Очікується, що співпраця відкриє Україні доступ до передових технологій партнерів, а Франції — до практичного досвіду створення рішень для сучасної технологічної війни.

Додамо, на саміті Defense Tech Valley 2025 в Україні було оголошено про залучення понад $100 мільйонів інвестицій у сферу оборонних технологій. Подія зібрала понад 5 тисяч учасників та 1,5 тисячі іноземних гостей із більш ніж 50 країн.

Автор:
Тетяна Гойденко