Мінекономіки та НБУ працюють над новим механізмом валютного контролю для підтримки бізнесу

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України (НБУ) розробляє більш деталізований механізм валютного контролю, який дозволить підтримати український бізнес.

Як інформує інформує Delo.ua, при це пише "Інтерфакс-Україна" з посилання на повідомлення очільника міністерства Олексія Соболева.

За його словами, уряд рекомендував збільшити терміни валютних розрахунків для продукції машинобудування з 180 до 270 днів, однак НБУ раніше відхилив таку пропозицію та запросив додаткові аналітичні обґрунтування.

"Підемо у розмови з Нацбанком. Ви бачите самі статистику: на жаль, цього року дефіцит торговельний збільшується щомісяця", - сказав Соболев.

Він додав, що ситуація зараз гірша, ніж була на початку року: валютних надходжень менше, ніж Україна виводить. Руйнування інфраструктури змушують нас імпортувати більше обладнання, що створює додатковий тиск на торговельний баланс. Тому Мінекономіки працює з НБУ над механізмом, який дозволить уникнути ризиків відтоку валюти та зберегти макрофінансову стабільність.

Міністр також підкреслив, що для відновлення бізнесу критично важливо мати доступ до обладнання, постачання якого іноді триває понад 80 днів. Тому завдання уряду — знайти баланс між валютними надходженнями та можливістю підприємств інвестувати в оновлення виробництва.

Нагадаємо, у червні 2024 року Кабмін рекомендував НБУ збільшити термін розрахунків у машинобудуванні, проте регулятор не погодився. У червні 2025 року заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що Нацбанк знову розгляне пропозицію після отримання додаткових аргументів від уряду.

Тоді ж Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).