Минэкономики и НБУ работают над новым механизмом валютного контроля для поддержки бизнеса

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Национальным банком Украины разрабатывает более детализированный механизм валютного контроля, который позволит поддержать украинский бизнес.

Как информирует информирует Delo.ua, при этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение главы министерства Алексея Соболева.

По его словам, правительство рекомендовало увеличить сроки валютных расчетов для продукции машиностроения со 180 до 270 дней, однако НБУ ранее отклонил такое предложение и запросил дополнительные аналитические обоснования.

"Пойдем в разговоры с Нацбанком. Вы видите сами статистику: к сожалению, в этом году торговый дефицит увеличивается ежемесячно", - сказал Соболев.

Он добавил, что ситуация сейчас хуже, чем была в начале года: валютных поступлений меньше Украины выводит. Разрушение инфраструктуры заставляют нас импортировать большее оборудование, что создает дополнительное давление на торговый баланс. Поэтому Минэкономики работает с НБУ над механизмом, позволяющим избежать рисков оттока валюты и сохранить макрофинансовую стабильность.

Министр также подчеркнул, что для возобновления бизнеса критически важно иметь доступ к оборудованию, поставка которого иногда длится более 80 дней. Поэтому задача правительства – найти баланс между валютными поступлениями и возможностью предприятий инвестировать в обновление производства.

Напомним, в июне 2024 года Кабмин рекомендовал НБУ увеличить сроки расчетов в машиностроении, однако регулятор не согласился. В июне 2025 года замглавы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что Нацбанк снова рассмотрит предложение после получения дополнительных аргументов от правительства.

Тогда же Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).