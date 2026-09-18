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НБУ пересмотрел платежный баланс Украины за 2020–2026 годы

НБУ пересмотрел платежный баланс Украины за 2020–2026 годы
НБУ пересмотрел платежный баланс Украины за 2020–2026 годы

Национальный банк после уточнения таможенных данных снизил оценку дефицита текущего счета Украины за 2025 год на $4,6 млрд. Регулятор перечислил отдельные показатели платежного баланса за 2020–2025 годы и первый квартал 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Существеннее всего пересмотр повлиял именно на показатели за 2025 год. Помимо уменьшения отрицательного сальдо на $4,6 млрд, НБУ скорректировал его на $1,2 млрд в первом квартале 2026 года.

За предыдущие годы изменения были меньше. Дефицит текущего счета за 2024 год уменьшен на $1 млрд, за 2023-й - а $0,3 млрд, за 2022-й - на $0,1 млрд, за 2021-й - на $0,8 млрд, а за 2020-й - на $0,6 млрд.

Причиной перерасчета стали уточненные данные Государственной таможенной службы по товарам, которые перемещались в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В показатели за 2025 год и первый квартал 2026 года также внесли изменения через новые данные о международной технической помощи, внешней торговле услугами и частных денежных переводах.

Таким образом, предварительная статистика существенно оценивала дефицит текущего счета за 2025 год, чем показывают уточненные данные.

Напомним, в марте НБУ уже пересмотрел платежный баланс за 2022-2025 годы. Тогда после обновления методологии и информационной базы оценку дефицита текущего счета за 2025 год, напротив, увеличили на $2,2 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко

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