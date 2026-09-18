НБУ пересмотрел платежный баланс Украины за 2020–2026 годы

Национальный банк после уточнения таможенных данных снизил оценку дефицита текущего счета Украины за 2025 год на $4,6 млрд. Регулятор перечислил отдельные показатели платежного баланса за 2020–2025 годы и первый квартал 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Существеннее всего пересмотр повлиял именно на показатели за 2025 год. Помимо уменьшения отрицательного сальдо на $4,6 млрд, НБУ скорректировал его на $1,2 млрд в первом квартале 2026 года.

За предыдущие годы изменения были меньше. Дефицит текущего счета за 2024 год уменьшен на $1 млрд, за 2023-й - а $0,3 млрд, за 2022-й - на $0,1 млрд, за 2021-й - на $0,8 млрд, а за 2020-й - на $0,6 млрд.

Причиной перерасчета стали уточненные данные Государственной таможенной службы по товарам, которые перемещались в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В показатели за 2025 год и первый квартал 2026 года также внесли изменения через новые данные о международной технической помощи, внешней торговле услугами и частных денежных переводах.

Таким образом, предварительная статистика существенно оценивала дефицит текущего счета за 2025 год, чем показывают уточненные данные.

Напомним, в марте НБУ уже пересмотрел платежный баланс за 2022-2025 годы. Тогда после обновления методологии и информационной базы оценку дефицита текущего счета за 2025 год, напротив, увеличили на $2,2 млрд.