Сім небанківських установ потрапили під санкції НБУ: хто втратив ліцензію

Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній та одного ломбарду. ТОВ "Статус Капітал Плюс" втратило ліцензію, а "Інком-Фінанс" до жовтня 2027 року заборонили проводити окремий вид операцій. Ще п’ять установ отримали письмові застереження або вимоги усунути порушення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 жовтня.

Хто втратив ліцензію

НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Статус Капітал Плюс".

Причиною стало невиконання попереднього рішення регулятора від 6 липня 2026 року.

Кому зупинили операції

До ТОВ "Інком-Фінанс" застосували захід впливу у вигляді зупинення до 19 жовтня 2027 року операцій з надання іншим особам коштів на умовах поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив здійснення компанією ризикової діяльності, яка могла загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів. Зокрема, йдеться про операції без економічної доцільності.

Хто отримав письмові застереження

ТОВ "ФК "Фідем" отримало застереження через недоліки у корпоративному управлінні та системі внутрішнього контролю. Компанія має усунути їх до 10 листопада.

ТОВ "ФК "Альянскепітал" має виправити недоліки в організації бухгалтерського обліку, роботі облікових систем та формуванні регуляторної звітності також до 10 листопада.

Ще три установи мають усунути порушення

ТОВ "Тормес-Капітал" і ТОВ "ФК "Основа" перевищили встановлену НБУ межу доходів від діяльності, не пов'язаної з наданням фінансових послуг. Частка таких доходів не повинна перевищувати 20%.

Компанії мають привести діяльність у відповідність до вимог законодавства до 31 грудня 2026 року.

ПТ "І Ломбард" отримало вимогу усунути порушення через неподання НБУ необхідних документів після збільшення складеного капіталу у 2025 році. Строк для виправлення — до 16 листопада.

Нагадаємо, тижнем раніше НБУ застосував заходи до фінкомпаній "Портал" і "Гроші 247", а також кредитної спілки "Тріумф". Регулятор продовжує посилювати контроль за дотриманням вимог на небанківському фінансовому ринку.