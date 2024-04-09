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Як халвінг вплине на курс Bitcoin - оцінки експертів
Після халвінгу курс біткоїну може зрости до $100 тис., вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Але цифрове "золото" може не тільки зростати, а й мати корекції. Тому треба обережно вкладати гроші у крипту та слідкувати за курсом криптовалют. Більше про майбутню ситуацію на крипторинку, читайте у статті Delo.ua “В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни”.
"Курс залежатиме від великого капіталу фондів. Надходження вільних коштів може вивести ціну BTC до рівня $100 тис", - говорить аналітик.
При цьому аналітик ЦБТ Максим Орищак впевнений, що ціна цифрового "золота" впевнено зростатиме не тільки у 2024-му, а й у 2025 році.
"На 2025 рік консенсус-прогнози дають грандіозніші орієнтири від $120 тис. до $200 тис. Проте попереду ще багато подій. Тож варто дуже обережно вибирати рівні для інвестиційних покупок", - звертає увагу експерт.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Що таке халвінг та чому він важливий
Нагадаємо, Delo.ua вже пояснювало, як проходить халвінг BTC. Майнери видобувають біткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі Bitcoin. Блоки – це записи у блокчейн-мережі, завдяки ним існує інфраструктура криптовалюти.
Всього майнери можуть видобути 21 млн монет. За роботу люди отримують винагороду. Її розмір зменшується у 2 рази, коли виготовлено наступні 210 тис. блоків у блокчейні. Це й називається халвінг.
Зараз халвінг біткоїну проходить раз на чотири роки. Подія вже відбулася у листопаді 2012-го, липні 2016-го, травні 2020-го. За цей час винагорода за майнінг одного блоку зменшилась з 50 до 6,25 BTC. Наступний халвінг пройде у квітні 2024 року - приблизно 20 числа. Тоді винагорода знизиться до 3,125 BTC.
Халвінг, як правило, впливає на здорожчання біткоїну. Причина в тому, що майнінг – це по факту емісія криптовалюти, яка через інфляцію призводить до знецінення грошей. А система халвінгу створена, щоб стримувати рівень інфляції біткоїну.
Більше про майбутню ситуацію на крипторинку, читайте у статті Delo.ua "В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни".