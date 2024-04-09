Як халвінг вплине на курс Bitcoin - оцінки експертів

Після халвінгу курс біткоїну може зрости до $100 тис., вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Але цифрове "золото" може не тільки зростати, а й мати корекції. Тому треба обережно вкладати гроші у крипту та слідкувати за курсом криптовалют. Більше про майбутню ситуацію на крипторинку, читайте у статті Delo.ua “В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни”.

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"Курс залежатиме від великого капіталу фондів. Надходження вільних коштів може вивести ціну BTC до рівня $100 тис", - говорить аналітик.

При цьому аналітик ЦБТ Максим Орищак впевнений, що ціна цифрового "золота" впевнено зростатиме не тільки у 2024-му, а й у 2025 році.

"На 2025 рік консенсус-прогнози дають грандіозніші орієнтири від $120 тис. до $200 тис. Проте попереду ще багато подій. Тож варто дуже обережно вибирати рівні для інвестиційних покупок", - звертає увагу експерт.

Що таке халвінг та чому він важливий

Нагадаємо, Delo.ua вже пояснювало, як проходить халвінг BTC. Майнери видобувають біткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі Bitcoin. Блоки – це записи у блокчейн-мережі, завдяки ним існує інфраструктура криптовалюти.

Всього майнери можуть видобути 21 млн монет. За роботу люди отримують винагороду. Її розмір зменшується у 2 рази, коли виготовлено наступні 210 тис. блоків у блокчейні. Це й називається халвінг.

Зараз халвінг біткоїну проходить раз на чотири роки. Подія вже відбулася у листопаді 2012-го, липні 2016-го, травні 2020-го. За цей час винагорода за майнінг одного блоку зменшилась з 50 до 6,25 BTC. Наступний халвінг пройде у квітні 2024 року - приблизно 20 числа. Тоді винагорода знизиться до 3,125 BTC.

Халвінг, як правило, впливає на здорожчання біткоїну. Причина в тому, що майнінг – це по факту емісія криптовалюти, яка через інфляцію призводить до знецінення грошей. А система халвінгу створена, щоб стримувати рівень інфляції біткоїну.

Більше про майбутню ситуацію на крипторинку, читайте у статті Delo.ua "В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни".