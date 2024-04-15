Гонконг одобрил спотовые ETF на базе биткоина и Ethereum

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) одобрила заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management и Harvest Investment на запуск спотовых ETF на основе биткоина и Ethereum.

Об этом сообщает The Block.

"Внедрение спотовых ETF виртуальных активов не только предоставляет инвесторам новые возможности распределения активов, но и укрепляет статус Гонконга как международного финансового центра и виртуальных активов", - говорится в заявлении одной из компаний.

Ожидается, что спрос инвесторов из материкового Китая на ETF достигнет 25 млрд долларов.

Добавим, что на выходных курс биткоина снизился почти до 60 тыс. долларов, однако потом снова начал расти.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам в январе 2024 года впервые за 10 лет одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин, то есть вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF от BlackRock и других компаний.

Также добавим, что в апреле 2024 года пройдет халвинг биткоина: больше о будущей ситуации на крипторинке читайте в статье Delo.ua "В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной".

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