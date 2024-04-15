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Гонконг одобрил спотовые ETF на базе биткоина и Ethereum
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) одобрила заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management и Harvest Investment на запуск спотовых ETF на основе биткоина и Ethereum.
Об этом сообщает The Block.
"Внедрение спотовых ETF виртуальных активов не только предоставляет инвесторам новые возможности распределения активов, но и укрепляет статус Гонконга как международного финансового центра и виртуальных активов", - говорится в заявлении одной из компаний.
Ожидается, что спрос инвесторов из материкового Китая на ETF достигнет 25 млрд долларов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Добавим, что на выходных курс биткоина снизился почти до 60 тыс. долларов, однако потом снова начал расти.
Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам в январе 2024 года впервые за 10 лет одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин, то есть вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF от BlackRock и других компаний.
Также добавим, что в апреле 2024 года пройдет халвинг биткоина: больше о будущей ситуации на крипторинке читайте в статье Delo.ua "В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной".
Фото: ua.depositphotos.com