Гонконг схвалив спотові ETF на базі біткоїна та Ethereum

Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) схвалила заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management і Harvest Investment на запуск спотових ETF на основі біткоїна та Ethereum.

Про це повідомляє The Block.

"Впровадження спотових ETF віртуальних активів не лише надає інвесторам нові можливості розподілу активів, але й зміцнює статус Гонконгу як міжнародного фінансового центру та центру віртуальних активів", - йдеться в заяві однієї з компаній.

Очікується, що попит інвесторів з материкового Китаю на ETF досягне до 25 млрд доларів.

Додамо, що на вихідних курс біткоїна знизився майже до 60 тис доларів, однак потім знову почав зростати.

Нагадаємо, американська Комісія з цінних паперів та бірж у січні 2024 року вперше за 10 років схвалила біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн, тобто, винесла позитивне рішення на запуск біткоїн-ETF від BlackRock та інших компаній.

Також додамо, що у квітні 2024 року пройде халвінг біткоїну: більше про майбутню ситуацію на крипторинку, читайте у статті Delo.ua "В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни".

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