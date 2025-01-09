Новый глава Налоговой службы начал кадровые перестановки

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко осуществил ряд кадровых изменений, касающихся как центрального аппарата, так и региональных управлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Изменения в центральном аппарате

Увольнения состоялись в центральном аппарате Государственной налоговой службы Украины.

В частности, было уволено:

Директора Департамента управления рисками;

Директора Департамента контроля над подакцизными товарами.

Изменения в региональных управлениях

Также глава ГНС сообщил об увольнении руководителей Одесского, Харьковского и Днепропетровского региональных управлений.

Эти кадровые конфигурации являются частью процесса оптимизации работы налоговой службы.

Что известно о новом главе Налоговой

Руслан Кравченко занимал должность руководителя Киевской областной военной администрации с 10 апреля 2023 года.

До этого он более десяти лет работал в структурах прокуратуры. В частности, в 2012-2014 годах был следователем и старшим следователем прокуратуры Севастополя, а также старшим прокурором в Ровенской и Львовской прокуратурах. В 2014-2015 годах работал прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона (Донецкая область).

В период 2015-2019 годов Кравченко занимал должности в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 годах был заместителем военного прокурора Центрального региона, а с 2020 до 2021 года руководил управлением процессуального руководства по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора. С 2021 по 2023 год возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области

Напомним, 31 декабря Кабинет Министров Украины назначил Руслана Кравченко на должность главы Государственной налоговой службы.