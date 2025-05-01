С начала года ГНС обеспечила перевыполнение госбюджета на 46 миллиардов

Государственная налоговая служба Украины демонстрирует устойчивое перевыполнение плана поступлений в государственный бюджет. По итогам четырех месяцев 2025 года дополнительно привлечено 46,2 млрд грн сверх утвержденного Минфином плана, что составляет +13,1%.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

Особенно результативным стал апрель. По состоянию на 19.00 30 апреля в общий фонд госбюджета по платежам, которые администрирует ГНС, поступило более 83 млрд грн.

Это на 14% больше плана и на 37,2% больше, чем в апреле прошлого года. Дополнительно – 10,2 млрд грн.

Среди основных налоговых источников:

налог на доходы физических лиц – 29,7 млрд грн (+18,6% к плану);

налог на добавленную стоимость – 27,4 млрд грн (+6%);

налог на прибыль предприятий – 5,6 млрд грн (+77,5%);

акциз с производимых и ввозимых товаров – 15,7 млрд грн (+11,4%).

В сфере возмещения НДС также сохраняется положительная динамика. В апреле было возмещено 13 млрд грн, а за январь-апрель – более 55 млрд грн. Это на 24,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всего за четыре месяца 2025 года ГНС обеспечила поступление на уровне 398,2 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 16,9% больше.

Как отметил Кравченко, системная работа службы, повышение добровольной уплаты налогов и усовершенствование администрирования позволили сформировать существенный финансовый резерв для покрытия приоритетных расходов бюджета.

Добавим, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. От Гостаможслужбы поступило 53,2 млрд грн, а от НБУ — 63,9 млрд грн.