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Резиденты "Дія.City" уже задекларировали более 3 миллиардов гривен налога на прибыль в 2025 году

налоги
Резиденты Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налогов / Depositphotos

С начала года компании-резиденты правового режима “Дія.City” уже задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль. В общей сложности за прошлый год они уплатили в государственный бюджет 16,8 млрд грн налогов.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнес-союза Diia.City United.

По словам Кравченко, во время встречи обсудили самые актуальные вопросы, волнующие IT-бизнес: от налогообложения виртуальных активов до правил налогообложения услуг, предоставленных через онлайн-платформы и НДС на IT-услуги.

"Есть продуктивный и откровенный разговор о реальных запросах и проблемах, которые беспокоят IT-бизнес. Такой диалог должен быть постоянным, чтобы убирать все препятствия, мешающие системным изменение", — отметил глава ГНС.

Он подчеркнул, что налоговая служба открыта к сотрудничеству с бизнесом и настроена на внедрение эффективных решений, способствующих развитию отрасли и повышению доверия к налоговой системе.

Отметим, что с начала внедрения специального правового режима для IT-индустрии “Дія.City” в реестр плательщиков было включено 1971 компанию. По состоянию на 1 апреля 2025 года в реестре 1695 юридических лиц, что на 276 компаний меньше.

Автор:
Татьяна Гойденко