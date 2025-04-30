Резиденти "Дія.City" вже задекларували понад 3 мільярди гривень податку на прибуток у 2025 році

З початку року році компанії-резиденти правового режиму “Дія.City” вже задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток. Загалом за минулий рік вони сплатили до державного бюджету 16,8 млрд грн податків.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнес-спілки Diia.City United.

За словами Кравченка, під час зустрічі обговорили найактуальніші питання, які хвилюють IT-бізнес: від оподаткування віртуальних активів до правил оподаткування послуг, наданих через онлайн-платформи та з ПДВ на IT-послуги.

"Мали продуктивну та відверту розмову про реальні запити та проблеми, які турбують IT-бізнес. Такий діалог має бути постійним, щоб прибирати всі перепони, які заважають системним зміна", — зазначив голова ДПС.

Він наголосив, що податкова служба відкрита до співпраці з бізнесом та налаштована на впровадження ефективних рішень, які сприятимуть розвитку галузі та підвищенню довіри до податкової системи.

Зауважимо, що з початку впровадження спеціального правового режиму для IT-індустрії “Дія.City” до реєстру платників було включено 1 971 компанію. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі 1 695 юридичних осіб, що на 276 компаній менше.