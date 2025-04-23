Резидент "Дія.City" GoIT запустив першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту

Компанія GoIT, резидент “Дія.City”, започаткувала першу в Україні онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту. Зареєструватися на перший потік можна до 30 квітня.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що магістратура акредитована європейським колегіальним ЗВО Woolf, яка працює за принципом Оксфорду. Після захисту отримуєте європейський диплом, який визнається в понад 50 країнах.

Тепер українці вчитимуться працювати зі штучним інтелектом в експертів з Google, Meta, Ciklum й Intellias. Програма готуватиме сильних ШІ-фахівців, готових запускати продукти для мільйонів користувачів.

"Майбутнє за ШІ. І щоб робити такі рішення чи створювати продукти, замало лише ідеї. Потрібна глибока експертиза, розуміння ML-архітектур, знання з Data Science та багато практики. Навчайтеся в тих, хто робив топові світові продукти", - наголосив Федоров.

Про "Дія.City"

"Дія.City" – це державна ініціатива, яка пропонує спеціальний податковий режим для українських технологічних підприємств, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року. В межах цього простору технологічні компанії можуть будувати прозору корпоративну структуру та використовувати вигідні можливості для залучення інвестицій.

Раніше в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому умову щодо зарплати від 20 тисяч гривень для оформлення бронювання від мобілізації не було розповсюджено на компанії-резиденти спецрежиму "Дія.City".