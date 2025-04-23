Резидент "Дія.City" GoIT запустил первую онлайн-магистратуру по искусственному интеллекту

Компания GoIT, резидент “Дія.City”, положила начало первой в Украине онлайн-магистратуре по искусственному интеллекту. Зарегистрироваться на первый поток можно до 30 апреля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что магистратура аккредитована европейским коллегиальным ЗВО Woolf, работающей по принципу Оксфорда. После защиты получаете европейский диплом, который признается более чем в 50 странах.

Теперь украинцы будут учиться работать с искусственным интеллектом у экспертов Google, Meta, Ciklum и Intellias. Программа будет готовить сильных ШИ-специалистов, готовых запускать продукты для миллионов пользователей.

"Будущее за ИИ. И чтобы делать такие решения или создавать продукты, мало только идеи. Нужна глубокая экспертиза, понимание ML-архитектур, знания Data Science и много практики. Учитесь у тех, кто делал топовые мировые продукты", — подчеркнул Федоров.

О "Дія.City"

"Дія.City" – это государственная инициатива, которая предлагает специальный налоговый режим для украинских технологических предприятий, которая была введена в Украине в начале 2022 года. В рамках этого пространства технологические компании могут строить прозрачную корпоративную структуру и использовать выгодные возможности для привлечения инвестиций.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему условие зарплаты от 20 тысяч гривен для оформления бронирования от мобилизации не было распространено на компании-резиденты спецрежима "Дія.City" .