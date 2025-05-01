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З початку року ДПС забезпечила перевиконання держбюджету на 46 мільярдів
Державна податкова служба України демонструє стійке перевиконання плану надходжень до державного бюджету. За підсумками чотирьох місяців 2025 року додатково залучено 46,2 млрд грн понад затверджений Мінфіном план, що становить +13,1%.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
Особливо результативним став квітень. Станом на 19:00 30 квітня до загального фонду держбюджету по платежах, які адмініструє ДПС, надійшло понад 83 млрд грн.
Це на 14% більше за план і на 37,2% більше, ніж у квітні минулого року. Додатково – 10,2 млрд грн.
Серед основних податкових джерел:
- податок на доходи фізичних осіб – 29,7 млрд грн (+18,6% до плану);
- податок на додану вартість – 27,4 млрд грн (+6%);
- податок на прибуток підприємств – 5,6 млрд грн (+77,5%);
- акциз з вироблених та ввезених товарів – 15,7 млрд грн (+11,4%).
У сфері відшкодування ПДВ також зберігається позитивна динаміка. У квітні було відшкодовано 13 млрд грн, а за січень-квітень — понад 55 млрд грн. Це на 24,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Загалом за чотири місяці 2025 року ДПС забезпечила надходження на рівні 398,2 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 16,9% більше.
Як зазначив Кравченко, системна робота служби, підвищення добровільної сплати податків і вдосконалення адміністрування дозволили сформувати суттєвий фінансовий резерв для покриття пріоритетних видатків бюджету.
Додамо, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Від Держмитслужби надійшло 53,2 млрд грн, а від НБУ — 63,9 млрд грн.