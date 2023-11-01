Украинский бизнес в октябре несколько ухудшил оценки результатов деятельности: особенно впали в пессимизм строители

В октябре индекс ожиданий деловой активности украинского бизнеса составил 49,6 по сравнению с 50,1 в сентябре, став, таким образом, ниже нейтрального (50 пунктов) уровня, сообщает Национальный банк Украины, рассчитывающий этот показатель на основе собственных опросов.

Сдерживали экономическую активность предприятий и обусловили ухудшение оценок, по наблюдениям регулятора, сохранение значительных рисков безопасности, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий, логистические ограничения экспортеров, сужение инвестиционного спроса, восстановление роста цен на топливо, а также значительный дефицит квалифицированных кадров.

Торговля

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: восьмой месяц они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря постоянному внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы и достаточного предложения товаров. Впрочем, индекс в этом секторе все же немного снизился – до 53 по сравнению с 53,3 в сентябре.

Торговые компании в октябре ожидали дальнейшего увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи и улучшили оценки запасов и остатков этих товаров.

На фоне усиления прогнозов роста закупочных цен респонденты ожидали и более высоких темпов роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а также были настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.

Промышленность

Предприятия промышленности второй месяц не прогнозируют изменений своей деловой активности, несмотря на оптимизацию производственных и логистических цепей и замедление инфляции: секторальный индекс в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил 50.

Респонденты в этой сфере продолжают быть положительно настроенными по объемам изготовленной продукции, новым заказам на продукцию, а также по запасам сырья и материалов.

В то же время они ожидают сокращения объемов новых экспортных заказов на продукцию. Ослабли негативные оценки объемов незавершенного производства. Оценки относительно остатков готовой продукции остаются пессимистическими.

Строительство

Предприятия строительства после пяти месяцев оптимистичных оценок в октябре резко ухудшили результаты своей деятельности в результате сезонного сокращения экономической активности, сужения инвестиционного спроса и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс упал до 44,8 (в сентябре был на уровне 50,6)

Респонденты впервые с мая ожидали уменьшения объема строительства, новых заказов, объема закупки сырья и материалов, а также ослабили положительные ожидания роста закупки услуг подрядчиков и стоимости их услуг.

Строители прогнозировали существенное снижение темпов удорожания как собственной продукции (услуг), так и закупочных цен, а кроме того, усилили негативные оценки доступности подрядчиков.

Сфера услуг

Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз дали негативные оценки своей деловой активности, учитывая дальнейшее удорожание горючего, проблемы с логистикой и слабый спрос: индекс в этой отрасли составил 47,2 по сравнению с 47,9 в сентябре.

Респонденты сохранили негативные ожидания относительно объема новых заказов и объема услуг в процессе выполнения. Также, в отличие от предыдущего месяца, они прогнозировали уменьшение объема предоставленных услуг.

Как отмечают в НБУ, большинство опрошенных предприятий во всех сферах ожидали удорожания собственной продукции и услуг на фоне роста цен на сырье и товары поставщиков. Ухудшились оценки занятости: сокращение общей численности работников прогнозировали также респонденты всех видов экономической деятельности.

Ежемесячный опрос предприятий проводился Нацбанком с 5 по 24 октября. В нем приняло участие 505 предприятий. Среди опрошенных 45,3% - компании промышленности, 28,5% - сферы услуг, 21,4% - торговли, 4,8% - строительства. 32,3% респондентов – крупные предприятия, 29,5% – средние, 38,2% – малые.

32,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,1% – только экспортные операции, 16,8% – только импортные операции, 42% не совершают внешние экономические операции.

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