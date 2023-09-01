Украинский бизнес в августе немного смягчил сдержанность ожиданий от своей работы - НБУ

Украинский бизнес в августе второй раз подряд имел сдержанные ожидания по результатам деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе, однако несколько смягчил свои оценки по сравнению с июлем.

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Об этом, как сообщают в Национальном банке, свидетельствуют результаты его очередного ежемесячного опроса руководителей предприятий, определяющего индекс ожиданий деловой активности. Так, в прошлом месяце этот показатель повысился до 49,3 по сравнению с 48,8 в июле, приблизившись таким образом к нейтральному уровню (50 пунктов).

Отмечается, что негативно влияют на ожидания респондентов и сдерживают экономическую активность предприятий сохранение значительных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики и сокращение объема экспорта продукции, новые разрушения инфраструктурных объектов, повышение цен на горючее, медленное восстановление рынка труда.

В частности, предприятия промышленности второй месяц подряд сдержанно оценивали свои экономические результаты ввиду нарушения логистики, сокращения экспортных возможностей и удорожания горючего: секторальный индекс в августе составил 48,8 по сравнению с 48,2 в июле.

Респонденты ожидали роста запасов сырья и материалов, объемов новых заказов и изготовленной продукции, остатков готовой продукции, спрогнозировали уменьшение объемов новых экспортных заказов и ухудшили свои оценки относительно объемов незавершенного производства.

В свою очередь предприятия отрасли строительства четвертый месяц подряд сохраняли положительные оценки результатов своей деятельности благодаря налаживанию производства стройматериалов, бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья/инфраструктуры, а также сезонному фактору. Впрочем, соответствующий секторальный индекс в августе все же несколько ухудшился до 51 (в июле был 51,6).

Строители продолжают ожидать роста объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов. Ослабли ожидания респондентов относительно роста закупок и стоимости услуг подрядчиков, в то же время ухудшились оценки их доступности.

Предприятия же торговли за последние полгода оценивают результаты своей деятельности положительно благодаря постоянному внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы, улучшению инфляционных и курсовых ожиданий. Индекс ожиданий в этой сфере в августе улучшился до 52,5 по сравнению с 51,6 в июле.

Респонденты и далее ожидали роста объемов товарооборота и закупки товаров для продажи, сохранили прогнозы по росту стоимости товаров, закупленных для продажи, на фоне ослабления оценок роста закупочных цен, значительно улучшили оценки запасов/остатков товаров для продажи, а также продолжили ожидать снижения торговой маржи.

В сфере услуг бизнес четвертый месяц подряд сохраняет наиболее сдержанные оценки своей деловой активности по сравнению с другими отраслями экономики, учитывая дальнейшую блокировку "зернового коридора", низкую платежеспособность населения и слабый спрос: секторальный индекс остался на уровне июля – 47,3.

Респонденты сохранили негативные ожидания относительно объема предоставленных услуг и объема новых заказов на услуги и в то же время прогнозируют незначительный рост объемов услуг в процессе выполнения. Несмотря на смягчение прогнозов части респондентов, сохранились ожидания роста закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки же бизнеса относительно занятости, согласно результатам исследования, являются сдержанными. Как и в июле, увеличения персонала ожидают только предприятия торговли, в то же время руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Респонденты же из сфер промышленности и услуг ухудшили свои пессимистические ожидания относительно общей численности работников.

Ежемесячный опрос проводился с 3 по 23 августа. В нем приняло участие 494 предприятия. Среди опрошенных 43,5% - компании промышленности, 29,4% - сферы услуг, 21,9% - торговли, 5,3% - строительства. 32,2% респондентов являются крупными предприятиями, 29,8% – средними, 38,1% – малыми.

31,2% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 7,7% – только экспортные, 17,4% – только импортные, 43,7% – не осуществляют внешних экономических операций.

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