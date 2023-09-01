Український бізнес у серпні трохи пом’якшив стриманість очікувань від своєї роботи - НБУ

Український бізнес у серпні вдруге поспіль мав стримані очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі, проте дещо пом’якшив власні оцінки порівняно з липнем.

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Про це, як повідомляють у Національному банку, свідчать результати його чергового щомісячного опитування керівників підприємств, що визначає індекс очікувань ділової активності. Так, у минулому місяці цей показник підвищився до 49,3 порівняно з 48,8 у липні, наблизившись таким чином до нейтрального рівня (50 пунктів).

Зазначається, що негативно впливають на очікування респондентів і стримують економічну активність підприємств збереження значних безпекових ризиків, обмеження експортної логістики та скорочення обсягу експорту продукції, нові руйнування інфраструктурних об’єктів, підвищення цін на пальне, повільне відновлення ринку праці.

Зокрема, підприємства промисловості другий місяць поспіль стримано оцінювали свої економічні результати, зважаючи на порушення логістики, скорочення експортних можливостей та здорожчання пального: секторальний індекс у серпні становив 48,8 порівняно з 48,2 у липні.

Респонденти очікували зростання запасів сировини та матеріалів, обсягів нових замовлень та виготовленої продукції, залишків готової продукції, натомість спрогнозували зменшення обсягів нових експортних замовлень і погіршили свої оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва.

В свою чергу, підприємства галузі будівництва четвертий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки налагодженню виробництва будматеріалів, бюджетному фінансуванню на будівництво та відновлення житла/інфраструктури, а також сезонному фактору. Втім, відповідний секторальний індекс у серпні все ж дещо погіршився до 51 (у липні був 51,6).

Будівельники продовжують очікувати зростання обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів. Послабилися очікування респондентів щодо зростання закупівлі та вартості послуг підрядників, водночас погіршилися оцінки щодо їх доступності.

Підприємства ж торгівлі упродовж останніх пів року оцінюють результати своєї діяльності позитивно завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми, поліпшенню інфляційних і курсових очікувань. Індекс очікувань у цій сфері у серпні покращився до 52,5 порівняно з 51,6 у липні.

Респонденти й надалі очікували на зростання обсягів товарообороту і закупівлі товарів для продажу, зберегли прогнози щодо зростання вартості товарів, закуплених для продажу, на тлі послаблення оцінок щодо зростання закупівельних цін, значно поліпшили оцінки запасів/залишків товарів для продажу, а також продовжили очікувати на зниження торговельної маржі.

У сфері послуг бізнес четвертий місяць поспіль зберегає найстриманіші оцінки своєї ділової активності порівняно з іншими галузями економіки, зважаючи на подальше блокування "зернового коридору", низьку платоспроможність населення та слабкий попит: секторальний індекс залишився на рівні липня – 47,3.

Респонденти зберегли негативні очікування щодо обсягу наданих послуг та обсягу нових замовлень на послуги, натомість передбачили незначне зростання обсягів послуг у процесі виконання. Попри пом’якшення прогнозів частини респондентів, збереглися очікування щодо зростання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки ж бізнесу щодо зайнятості, згідно результатів дослідження, є стриманими. Як і в липні, збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі, водночас керівники підприємств будівництва не очікують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг посилили песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 серпня. В ньому взяло участь 494 підприємства. Серед опитаних 43,5% – компанії промисловості, 29,4% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 5,3% – будівництва. 32,2% респондентів є великими підприємствами, 29,8% – середніми, 38,1% – малими.

31,2% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 7,7% – лише експортні, 17,4% – лише імпортні, 43,7% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com