Український бізнес у жовтні дещо погіршив оцінки результатів діяльності: особливо впали у песимізм будівельники

У жовтні індекс очікувань ділової активності українського бізнесу становив 49,6 порівняно з 50,1 у вересні, знизившись, таким чином, нижче нейтрального (50 пунктів) рівня, повідомляє Національний банк України, який розраховує цей показник на основі власних опитувань.

Стримували економічну активність підприємств та зумовили погіршення оцінок, за спостереженнями регулятора, збереження значних безпекових ризиків, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств, логістичні обмеження експортерів, звуження інвестиційного попиту, відновлення зростання цін на пальне, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Торгівля

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: восьмий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та достатній пропозиції товарів. Втім, індекс у цьому секторі все ж трохи знизився - до 53 порівняно з 53,3 у вересні.

Торговельні компанії у жовтні очікували на подальше збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу та поліпшили оцінки щодо запасів та залишків цих товарів.

На тлі посилення прогнозів щодо здорожчання закупівельних цін респонденти очікували вищих темпів зростання вартості товарів, закуплених для продажу, а також були налаштовані на подальше зменшення торговельної маржі.

Промисловість

Підприємства промисловості другий місяць поспіль не прогнозують змін своєї ділової активності, незважаючи на оптимізацію виробничих та логістичних ланцюгів і сповільнення інфляції: секторальний індекс у жовтні не змінився порівняно з вереснем і становив 50.

Респонденти у цій галузі продовжують бути позитивно налаштованими щодо обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, а також щодо запасів сировини та матеріалів.

Натомість вони очікують зменшення обсягів нових експортних замовлень на продукцію. Послабилися негативні оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва. Оцінки ж щодо залишків готової продукції залишаються песимістичними.

Будівництво

Підприємства будівництва після п’яти місяців поспіль оптимістичних оцінок у жовтні різко погіршили результати своєї діяльності внаслідок сезонного скорочення економічної активності, звуження інвестиційного попиту та браку кваліфікованих кадрів: секторальний індекс впав до 44,8 (у вересні був на рівні 50,6)

Респонденти вперше з травня очікували зменшення обсягу будівництва, нових замовлень, обсягу закупівлі сировини та матеріалів, а також послабили позитивні очікування щодо зростання закупівлі послуг підрядників та вартості їх послуг.

Будівельники прогнозували суттєве зниження темпів здорожчання як власної продукції (послуг), так і закупівельних цін, крім того, посилили негативні оцінки щодо доступності підрядників.

Сфера послуг

Підприємства сфери послуг у жовтні вже вкотре надали негативні оцінки своєї ділової активності, зважаючи на подальше здорожчання пального, проблеми з логістикою та слабкий попит: індекс у цій галузі склав 47,2 порівняно з 47,9 у вересні.

Респонденти зберегли негативні очікування щодо обсягу нових замовлень, та обсягу послуг у процесі виконання. Також, на відміну від попереднього місяця, вони прогнозували зменшення обсягу наданих послуг.

Як зазначають в НБУ, більшість опитаних підприємств у всіх сферах очікували на здорожчання власної продукції та послуг на тлі зростання цін на сировину та товари постачальників. Погіршилися оцінки щодо зайнятості: скорочення загальної чисельності працівників прогнозували також респонденти всіх видів економічної діяльності.

Щомісячне опитування підприємств проводилося Нацбанком з 5 до 24 жовтня. В ньому взяло участь 505 підприємств. Серед опитаних 45,3% – компанії промисловості, 28,5% – сфери послуг, 21,4% – торгівлі, 4,8% – будівництва. 32,3% респондентів – великі підприємства, 29,5% – середні, 38,2% – малі.

32,1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,1% – лише експортні операції, 16,8% – лише імпортні операції, 42% не здійснюють зовнішні економічні операції.

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