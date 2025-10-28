"Реєстр дропів": у Раді зареєстровано законопроєкт щодо боротьби з тіньовими фінансовими схемами

У Верховній Раді України зареєстровано важливий законопроєкт, спрямований на створення так званого "реєстру дропів". Ця ініціатива, напрацьована спільно з Нацбанком, профільним Комітетом та експертами, має на меті перекрити "фінансові артерії" тіньового сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію заступника голови фінансового комітету ВР Ярослава Железняка.

"На жаль, але через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів. Але головне, це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. Більш того, "дропи" все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами", — зазначив політик.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що головною метою законопроєкту є створення правового механізму для накопичення та обміну інформацією про осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, її збереження та доступу до неї надавачів платіжних послуг з метою запобігання діяльності тих осіб, яка не відповідає вимогам законодавства України.

Що передбачає законопроєкт?

Проєктом передбачається:

створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;

до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

"Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці. А для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик", — зазначив Железняк, який є одним із ініціаторів даного документу.

Про дропи

Дропи (від англ. "to drop" – кидати) – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Сюди входять картки, рахунки, пін-коди і доступ до інтернет-банкінгу.

Зловмисники обіцяють дропам грошову винагороду за надання доступу до своїх банківських реквізитів. Вони використовують ці дані для незаконних фінансових операцій, відмивання грошей, або інших шахрайських дій.

Залучення до схеми дропів сприяє поширенню фінансових злочинів і шахрайства, що шкодить фінансовій системі в цілому.

Нагадаємо, станом на червень банки закрили понад пів мільйона рахунків по статті фінансового моніторингу у рамках боротьби з так званими "дропами".