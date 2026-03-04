У ЄС заговорили про відновлення імпорту російського газу через війну на Близькому Сході

Вплив військових атак США та Ізраїлю на Іран може знову відкрити дебати в Європейському Союзі щодо заборони імпорту російського природного газу.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд, повідомляє Reuters.

Дебати в ЄС щодо російського газу можуть відновитися

"ЄС дуже чітко дав зрозуміти, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними. З огляду на геополітичну ситуацію, яку ми спостерігаємо зараз, я вважаю, що дискусія відновиться", - сказав Осланд на конференції в Осло.

Агенство нагадує, що ціни на газ у Європі цього тижня підскочили на 75%, досягнувши багаторічного максимуму. Зростання відбувається через те, що запаси в сховищах є незвично низькими, а регіону потрібно влітку імпортувати значні обсяги скрапленого газу, щоб поповнити їх перед наступною зимою.

Крім того, 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві.

Енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками.

Як відомо, Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США та відіграє важливу роль у балансуванні потреб азійського та європейського ринків. На азійських клієнтів припадає 82% клієнтської бази державної QatarEnergy.

Як повідомляється, хоча основну частину скрапленого газу з Близького Сходу купують країни Азії, будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні поставки, підштовхуючи ціни вгору у світі, зокрема й у Європі.

При цьому нещодавно країни ЄС остаточно схвалили поетапну заборону імпорту газу з Росії до кінця 2027 року.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.