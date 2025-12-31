Запланована подія 2

Государство начало выплачивать деньги за зарыбление водоемов: кто уже получил компенсации

рыба
Государство начало выплачивать деньги на восстановление водоемов. / Минэкономики

Украинское рыбоводство получает финансовую поддержку благодаря новой государственной программе. Первым предприятиям из Донецкой и Сумской областей уже выплатили более 775 тысяч гривен компенсации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как работает финансовая помощь?

Государственная поддержка предусматривает частичное возмещение до 30% расходов на приобретение и выращивание рыбопосадочного материала для зарыбливания водоемов с целью производства товарной рыбы.

Выплаты предусмотрены для предприятий, занимающихся разведением, содержанием и выращиванием пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях.

Новый этап рыбоводства

2025 год стал стартовой площадкой для этой инициативы. Это не просто разовые выплаты, а часть обширной стратегии по восстановлению аграрного производства. По словам заместителя Министра Тараса Высоцкого, такой шаг позволяет предпринимателям планировать свою деятельность на будущее и возвращаться к полноценной жизни.

"Запуск программы - это практический шаг для возобновления рыбоводства на пострадавших территориях. Государство компенсирует часть расходов на рыбопосадочный материал, чтобы предприятия могли возобновлять производство, планировать работу и возвращаться к полноценной хозяйственной деятельности", - отметил он.

Напомним, с 8 октября в Украине начался прием заявок на государственную компенсацию расходов на рыбные хозяйства. Программа предусматривает частичное возмещение до 30% затрат на выращивание или приобретение рыбопосадочного материала (малька рыбы) для зарыбления водоемов.

Автор:
Татьяна Ковальчук