Держава почала виплачувати гроші за зариблення водойм: хто вже отримав компенсації

Українське рибництво отримує фінансову підтримку завдяки новій державній програмі. Першим підприємствам з Донецької та Сумської областей вже виплатили понад 775 тисяч гривень компенсації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як працює фінансова допомога?

Державна підтримка передбачає часткове відшкодування до 30% витрат на придбання та вирощування рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з метою виробництва товарної риби.

Виплати передбачені для підприємств, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби на деокупованих і постраждалих від бойових дій територіях.

Новий етап рибництва

2025 рік став стартовим майданчиком для цієї ініціативи. Це не просто разові виплати, а частина великої стратегії з відновлення аграрного виробництва. За словами заступника Міністра Тараса Висоцького, такий крок дозволяє підприємцям планувати свою діяльність на майбутнє та повертатися до повноцінного життя.

"Запуск програми – це практичний крок для відновлення рибництва на постраждалих територіях. Держава компенсує частину витрат на рибопосадковий матеріал, щоб підприємства могли відновлювати виробництво, планувати роботу та повертатися до повноцінної господарської діяльності, – зазначив він.

Нагадаємо, з 8 жовтня в Україні розпочався прийом заявок на державну компенсацію витрат для рибних господарств. Програма передбачає часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування або придбання рибопосадкового матеріалу (малька риби) для зариблення водойм.