Украина применила антидемпинговые меры против дешевых огурцов и томатов из Турции

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение в поддержку украинских овощеводов и после тщательного расследования признала, что импорт свежих огурцов и томатов из Турции производился по демпинговым ценам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

По его словам, импорт свежих огурцов и томатов из Турции по бросовым ценам ставил под угрозу не только доходность украинских тепличных хозяйств, но и само существование отрасли.

"Это решение – не против кого-то. Это – за справедливую конкуренцию. За то, чтобы украинские фермеры имели равные условия на рынке, могли инвестировать в развитие, модернизацию, новые рабочие места. Каждый украинец имеет право на качественную, безопасную, свежую продукцию – выращенную у себя дома, с соблюдением стандартов и с заботой о земле", – подчеркнул.

Окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на пять лет путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины по ставке от 20,1 до 26,9%.

Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ООО "Агроконцерн", ПАО "Змиевская овощная фабрика", ПАО "Комбинат "Тепличный", ООО "Красноградская овощная фабрика", ООО "Кременчугская Овощная Фабрика", ООО "Овощной комби "Тепличный комбинат "Днепровский", частно-арендным сельскохозяйственным предприятием "Уманский тепличный комбинат".

Напомним, Украина вошла в тройку мировых лидеров по объему доходов от продажи свежих огурцов. По итогам 2023 года страна заняла третье место в мире, заработав 1,07 миллиарда евро на реализации этой продукции.

Кто лидирует на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный" был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Согласно информации на официальном сайте предприятия, в настоящее время комбинат располагает 48 гектарами теплиц, оснащенными современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Основным направлением деятельности является выращивание огурцов и томатов, поставляемых как на внутренний рынок, так и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Согласно информации на сайте предприятия, стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. В настоящее время площадь комбината превышает 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: