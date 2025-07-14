Україна застосувала антидемпінгові заходи проти дешевих огірків та томатів з Туреччини

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення на підтримку українських овочівників і після ретельного розслідування визнала, що імпорт свіжих огірків та томатів з Туреччини здійснювався за демпінговими цінами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, імпорт свіжих огірків та томатів з Туреччини за демпінговими цінами ставив під загрозу не лише прибутковість українських тепличних господарств, а й саме існування галузі.

"Це рішення – не проти когось. Це – за справедливу конкуренцію. За те, щоб українські фермери мали рівні умови на ринку, могли інвестувати в розвиток, модернізацію, нові робочі місця. Кожен українець має право на якісну, безпечну, свіжу продукцію – вирощену у себе вдома, з дотриманням стандартів і з турботою про землю", – підкреслив Коваль.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою від 20,1 % до 26,9 %.

Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали ТОВ "Агроконцерн", ПАТ "Зміївська овочева фабрика", ПАТ "Комбінат "Тепличний", ТОВ "Красноградська овочева фабрика", ТОВ "Кременчуцька Овочева Фабрика", ТОВ "Овочевий комбінат Станишівка", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Тепличний комбінат "Дніпровський", приватно-орендним сільськогосподарським підприємством "Уманський тепличний комбінат" .

Нагадаємо, Україна увійшла до трійки світових лідерівза обсягом прибутків від продажу свіжих огірків. За підсумками 2023 року країна посіла третє місце у світі, заробивши €1,07 мільярда на реалізації цієї продукції.

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: