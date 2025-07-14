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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения: до какой даты

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Как пишет Delo.ua, соответствующие законопроекты №13471 и №13472 обнародованы на сайте Верховной Рады.

Законопроекты "О продлении срока проведения общей мобилизации" и "О продлении срока действия военного положения в Украине" должны продлить мобилизацию и военное положение на 90 дней.

В то же время нардеп Ярослав Железняк уточняет, что на этой пленарной неделе Верховная Рада в 16-й раз проголосует за них.

"Соответственно продолжение будет с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года", - добавил он.

До этого военное положение продолжали:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
  • с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
  • 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
  • с 13 мая по 11 августа 2024 года;
  • с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
  • с 10 ноября по 7 февраля 2025;
  • с 7 февраля по 9 мая;
  • с 9 мая по 6 августа.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан   и бизнеса   могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .

Автор:
Светлана Манько