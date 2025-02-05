Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации: к какой дате

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая.

Об этом говорится в карточках соответствующих законов №12404 и №12405 на сайте парламента.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за эти законы еще 15 января. Тогда их поддержали 315 и 310 народных депутатов.

Это стало уже 14 продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

До этого военное положение продолжали:

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.