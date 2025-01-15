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Военное положение и общую мобилизацию продлили на 90 дней: до какой даты
Верховная Рада 15 января поддержала президентские законопроекты №12404 и №12405 о продолжении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней, до 9 мая.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Так, срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине продлили еще на 90 суток: с 8 февраля по 9 мая 2025 года.
315 народных избранников поддержали продолжение военного положения, а 310 депутатов проголосовали за продолжение общей мобилизации. После подписи президента эти документы вступят в силу.
Заметим, Рада продлила военное положение и мобилизацию уже в четырнадцатый раз. До этого военное положение продливали:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года ;
- с 15 ноября по 14 февраля 2024 года ;
- 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
- с 13 мая по 11 августа 2024 года;
- с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
- с 10 ноября по 7 февраля 2025 года.
Военное положение — что нужно знать
Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.