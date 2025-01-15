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Военное положение и общую мобилизацию продлили на 90 дней: до какой даты

вертолеты
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Верховная Рада 15 января поддержала президентские законопроекты №12404 и №12405 о продолжении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней, до 9 мая.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Так, срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине продлили еще на 90 суток: с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

315 народных избранников поддержали продолжение военного положения, а 310 депутатов проголосовали за продолжение общей мобилизации. После подписи президента эти документы вступят в силу.

Заметим, Рада продлила военное положение и мобилизацию уже в четырнадцатый раз. До этого военное положение продливали:

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Светлана Манько